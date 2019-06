Oppo pokazuje aparat przedni POD wyświetlaczem

Producenci smartfonów najpierw zmniejszali ramki, potem wprowadzili notch, aż w końcu zaczęli eksperymentować z innymi rozwiązaniami dotyczącymi aparatu przedniego. Na przykład w Xiaomi Mi Mix 3 jest on wysuwany. Jednak od kiedy czytnik odcisków palców został wbudowany w wyświetlacz, stało się jasne, że prędzej czy później ktoś pokusi się o umieszczenie tam również aparatu. Tytuł pierwszego innowatora przypada Oppo. Chińska firma zamieściła na oficjalnym profilu w sieci Weibo oraz Twitterze nagranie, pokazujące prototyp smartfona z wyświetlaczem na cały front, pod którym znajduje się aparat. Można nawet zobaczyć wykonywanie zdjęcia. Zapraszam do obejrzenia poniższego filmiku:

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. ????



