Oppo pokazuje pierwszy render swojego smartwatcha

Oppo zapowiedziało w grudniu swój pierwszy smartwatch. Dzisiaj zaprezentowano oficjalnie jego pierwszy render.

Oppo ma zamiar wejść na rynek smartfonów i stać się poważnym graczem. Dzisiaj wiceprezydent marki pokazał w chińskiej sieci społecznościowej Weibo, jak będzie wyglądać urządzenie - widzisz je na powyższej grafice. Niestety, nie padły żadne szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej. Zegarek przypomina nieco Apple Watch - ma prostokątny wyświetlacz z zaokrąglonymi rogami oraz dwa przyciski z boku, pomiędzy którymi widzimy wolne miejsce. Podejrzewamy, że znajduje się tam mikrofon, co umożliwi prowadzenie rozmów telefonicznych bez konieczności sięgania po smartfona. Najważniejszym pytaniem jest, czy zegarek ma wejście na kartę SIM (bądź obsługuje eSIM), czy też będzie łączyć się z nim za pomocą łączności Bluetooth. W tym drugim przypadku cena - której również nie podano - może być niższa.

Z tego, co wiemy, Oppo ma zaprezentować oficjalnie to urządzenie w pierwszym kwartale b.r. Być może stanie się to na targach Mobile World Congress w Barcelonie. Konkurencji na rynku nigdy dość, więc ciekawie będzie zobaczyć kolejny smartwatch.