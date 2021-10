Oppo poważnie zagrozi Samsungowi? Nowy składak w drodze!

Najnowsze przecieki dotyczące składanego smartfona, nad którym pracuje Oppo pozwalają przypuszczać, że będzie to niezwykle ciekawe urządzenie.

Segment składanych smartfonów rozwija się coraz szybciej. Możemy to zaobserwować w mnogości informacji dotyczących kolejnych producentów pracujących na urządzeniami ze składanymi ekranami. Co prawda Samsung swoimi najnowszymi premierami Galaxy Z Fold3 oraz Galaxy Z Flip3 ustawił poprzeczkę niezwykle wysoko, jednak kolejne firmy starają się nadrobić dystans do koreańskiego producenta.

Kolejne informacje dotyczące składaka Oppo pojawiły się na chińskim portalu społecznościowym Weibo. Znany leakster o pseudonimie Digital Chat Station podzielił się kolejną porcją ciekawostek o tym urządzeniu:

Jego zdaniem najnowszy składany smartfon Oppo napędzany będzie przez flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888. Jego wewnętrzny wyświetlacz będzie miał przekątną od 7,8 do 8 cali, charakteryzował się matrycą OLED, rozdzielczością 2K oraz 120 Hz częstotliwością odświeżania. Są to więc zbliżone parametry do Galaxy Z Fold3. Czytnik linii papilarnych ma zostać umieszczony w bocznym przycisku. Wygląda więc na to, że Samsung może być pierwszym producentem, który umieści go pod wyświetlaczem składanego smartfona.

Urządzenie chińskiego producenta ma różnić się od konkurenta przede wszystkim aparatami. Głównym aparatem będzie 50 MP jednostka Sony IMX766, która zdolna jest nagrywać filmy nawet w rozdzielczości 8K. Znajdziemy ją m.in. w Oppo Find X3 Pro. Z przodu, czyli jak przypuszczamy w zewnętrznym wyświetlaczu, znajdziemy 32 MP aparat selfie. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 11 z nakładką ColorOS 12.

W chwili obecnej nie wiemy jednak kiedy smartfon pojawi się na rynku, ani ile będzie kosztował.

