Oppo pracuje nad autorskimi procesorami

Oppo ma ambitne plany i wkrótce zamierza dołączyć do ścisłego grona największych producentów smartfonów na świecie. Chińskiej firmie mają w tym pomóc urządzenia wyposażone w autorskie procesory.

Oppo to obecnie jeden z czołowych chińskich producentów, a ci, jak dobrze wiemy, mają ostatnio nie po drodze z USA. W skutek działania tamtejszego rządu ucierpiało już ZTE, a obecnie spore problemy ma Huawei. Kolejne firmy z "Państwa Środka" zdają sobie sprawę, że nie mogą już polegać wyłącznie na amerykańskiej technologii i muszą się od niej uniezależnić.

Pierwsze kroki już zostały wykonane. Dzięki utworzeniu Global Developer Service Alliance (GDSA), w którego skład wchodzą Huawei, Oppo, Vivo i Xiaomi, powstanie konkurencja dla cyfrowego sklepu Google Play.

Kolejnym celem chińskich producentów jest opracowanie własnych technologii, które pozwolą im zrezygnować z usług największego na świecie dostawcy podzespołów do smartfonów - amerykańskiego Qualcommu. Niestety, do tej pory na świecie własnymi układami mogą pochwalić się w zasadzie tylko trzy firmy - Apple, Samsung i Huawei. Jakiś czas temu, nieśmiałych prób w tym temacie podjęło się również Xiaomi, ze swoim procesorem Surge S1, ale ostatecznie nie odniósł on większego sukcesu.

W obliczu nieustannych tarć na linii Pekin - Waszyngton, włodarze Oppo postanowili, że nie będą dłużej czekać i za pomocą wewnętrznej korespondencji poinformowali swoich pracowników o wdrażaniu nowego planu, ściśle powiązanego z produkcją własnych procesorów.

W wewnętrznych dokumentach firmy już od dłuższego czasu przewija się termin “Mariana Plan”, to właśnie pod nim ma się kryć cały proces wdrażania nowej technologii w Oppo. Co ciekawe, “Mariana Plan” najczęściej pojawia się w kontekście oddziału badań i rozwoju chińskiej firmy.

Warto też przypomnieć, że CEO Oppo - Chen Yongming, wyjawił niedawno, że jego firma zamierza w ciągu trzech najbliższych lat przeznaczyć na rozwój własnej technologii blisko 50 miliardów juanów (~ 27,5 miliarda złotych). Kiedy możemy spodziewać się ujawnienia pierwszych efektów “Mariana Plan”? Niestety, raczej nieprędko.

