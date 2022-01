Oppo pracuje nad kolejnym składakiem? Nowy rywal Samsunga Galaxy Z Flip3!

Chiński producent nie zamierza zwalniać tempa. Już wkrótce na rynku może pojawić się kolejny składany smartfon Oppo.

Chiński producent z przytupem wszedł w segment składanych smartfonów. Pod koniec ubiegłego roku zaprezentował swoje pierwsze tego typu urządzenie w historii, czyli model Oppo Find N. Smartfon jest bezpośrednim konkurentem takich urządzeń jak Samsung Galaxy Z Fold3, czy Huawei Mate Xs. Teraz wygląda na to, że Oppo planuje wypuszczenie na rynek nowego składaka w nieco mniejszym formacie.

Portal 91mobiles.com opublikował informację, wedle której Oppo pracuje nad stworzeniem mniejszego składanego smartfona w typie clamshell. Ma to być urządzenie, które w niedalekiej przyszłości będzie w stanie poważnie zagrozić pozycji takich smartfonów, jak Samsung Galaxy Z Flip3 5G oraz nie tak dawno udostępniony w Polsce Huawei P50 Pocket.

Co wiemy o kolejnym składaku Oppo? Póki co niewiele. Pierwsze informacje, przekazane przez @stufflistings, leakstera publikującego na Twitterze, informują jedynie o typie urządzenia oraz tym, że nowy smartfon ma zadebiutować w stosunkowo przystępnej cenie. Wedle jego przecieku cena ma być niższa od Samsunga Galaxy Z Flip3 5G. To urządzenie w chwili obecnej możemy zakupić za 4299 złotych. Szacuje się, że jego debiut ma nastąpić w trzecim kwartale 2022 roku. W chwili obecnej nie jest jeszcze znana jego nazwa, jednak możemy zakładać, że będzie ono częścią serii Oppo Find.

Oppo nie zamierza także porzucać swojego pierwszego składanego smartfona, czyli modelu Oppo Find N. W pierwszych przeciekach pojawiły się informacje, że producent już teraz pracuje nad jego następcą. Nowego urządzenia możemy spodziewać się na początku przyszłego roku.

