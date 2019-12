Oppo pracuje nad smartfonem z elastycznym, składanym ekranem

Przedstawiciele chińskiego producenta poinformowali dzisiaj, że pracują nad smartfonem z elastycznym ekranem. Poznaliśmy również pierwsze szczegóły na temat jego niezwykłego systemu operacyjnego.

Przedstawiciele chińskiego producenta mają dzisiaj pełne ręce roboty, a to dlatego, że właśnie trwa konferencja Future Technology 2019. Liu Chang - wiceprezes Oppo, podczas swojego wystąpienia na konferencji zdradził, że jego firma cały czas pracuje nad składanym smartfonem. Nie jest to ogromne zaskoczenie, bowiem spekulowało się o tym już od dawna. Znacznie ciekawiej prezentują się informacje dotyczące systemu operacyjnego urządzenia.

Pan Chang zdecydował się ujawnić pierwsze szczegóły dotyczące oprogramowania składanego smartfonu. Dowiedzieliśmy się, że sprzęt od Oppo będzie posiadać dostosowywalny system operacyjny. Oznacza to, że system operacyjny będzie płynnie przechodził z trybu do trybu, zgodnie z tym co w danej chwili robi użytkownik. Z podobnych rozwiązań skorzystał Samsung przy Galaxy Fold i Huawei przy Mate X. Interesujące jest to, jak w tym aspekcie poradzi sobie Oppo.

Wiceprezes Oppo podczas swojego wystąpienia powiedział również, że jego firma zamierza stawiać na nowatorskie rozwiązania. Jednym z nich mają być właśnie smartfony ze składanymi ekranami. Liu Chang, choć dostrzega obecnie pewne problemy związane z wdrażaniem na rynek urządzeń z elastycznymi wyświetlaczami, to widzi w nich przyszłość branży.

źródło: gizmochina.com