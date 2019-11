Oppo prezentuje ColorOS 7

Chiński gigant poszedł śladem Xiaomi i odświeżył swoją autorską nakładkę ColorOS.

Spis treści

Oppo jest jednym z największych producentów smartfonów na rynku. Mimo tego firma na terenie Unii Europejskiej nadal jest mało rozpoznawalna. Wszystko spowodowane jest faktem, że Oppo pojawiło się w oficjalnej dystrybucji w Polsce i innych krajach Europy dopiero na przestrzeni ostatniego roku. Firma zaliczyła solidny start wraz z późniejszą premierą ciekawych modeli Reno i Reno 10x Zoom.

Testowany przez nas w czerwcu Oppo Reno wyróżniał się autorską nakładką ColorOS 6, która dosyć mocno ingerowała w oprogramowanie urządzenia. Teraz zgodnie z przewidywaniami producent zaprezentował kolejną wersję swojej nakładki graficznej - ColorOS 7. Prezentacja odbyła się na specjalnie zorganizowanej imprezie w Pekinie. Nowa wersja oprogramowania wprowadza gruntowną przebudowę projektu interfejsu użytkownika wraz z nowymi wizualizacjami, a także wieloma optymalizacjami, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Skupiono się także na poprawieniu asystenta głosowego Breeno oraz aplikacji aparatu.

Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy to zupełnie nowe ikony. Oppo wprowadziło bardziej zaokrąglony projekt, który połączono z jeszcze jaśniejszymi kolorami oraz zaoferowano możliwość zmiany rozmiaru. Co ciekawe w dobie powszechnej ekscytacji trybiem ciemny Oppo nadal rozjaśnia swój i tak jaskrawy już interfejs. Na szczęście producent zaimplementował możliwość włączenia trybu ciemnego w całym systemie. Opcja ta z pewnością przyczyni się do nieznacznego wydłużenia czasu pracy na baterii smartfonów z ekranami OLED. Nie zabrakło też nowych tapet, dźwięków powiadomień, dźwięków systemowych oraz nowych animacji.

Pod maską interfejsu znacząco zmodyfikowano kod źródłowy, co ma przyczynić się do ulepszonej optymalizacji pamięci, która według producenta ma przyczynić się do płynniejszej i szybszej pracy urządzenia.

Aparat otrzymuje nowy ekstremalnie nocny tryb pracy oraz ulepszony tryb portretowy. Producent zadbał również o lepiej działającą stabilizację podczas nagrywania filmów wideo. W obrębie aplikacji aparatu pojawił się także edytor wideo i obrazów o nazwie własnej Soloop, który został stworzony do szybkiej edycji zdjęć i filmów. Zmodyfikowano także Game Space. Program ten odpowiada za zwiększenie wydajności urządzenia w grach oraz wyłączenie powiadomień podczas rozgrywki.

Oppo postanowiło także rozwinąć własnego asystenta głosowego Breeno. Rozwiązanie to przypadnie do gustu głównie obywatelom Chin. Reszta użytkowników z pewnością używać będzie Asystenta Google, który posiada więcej funkcji.

Podczas prezentacji ColorOS 7 wspomniano również o nadchodzącym modelu Reno3, który będzie pierwszym urządzeniem z systemem operacyjnym ColorOS 7, jakie zadebiutuje na rynku. Nadal nie wiemy, czy urządzenie zadebiutuje z najnowszym Androidem 10. Smartfon dostępny będzie w dwóch wersjach. Jedna z nich zaoferuje wbudowany modem sieci 5G.

ColorOS 7 - harmonogram aktualizacji

Poniżej wstępna lista urządzeń, które otrzymają aktualizację wraz z datami

Smartfony Oppo

Etap 1 (25 listopada 2019 r.):

Oppo Reno

Reno 10x zoom

Rhine Ace

Etap 2 (grudzień 2019 r.):

Oppo Reno 2

Etap 3 (pierwszy kwartał, 2020 r.):

Oppo Reno 2 Z

Reno Z

Oppo Find X (wszystkie wersje)

Oppo R17

Oppo R17 Pro

Oppo K5

Etap 4 (II kwartał, 2020 r.):

Oppo R15

Oppo K3

Oppo A9

Oppo A9x

Oppo A11

Oppo A9 (2020)

Smartfony Realme

Etap 1 (luty, 2020 r.):

Realme X

Realme 3 Pro

Etap 2 (marzec, 2020 r.):

Realme Q

Realme 5 Pro

Etap 3 (kwiecień, 2020 r.):

Realme X2

Realme X2 Pro

Źródło: gsmarena.com, tme.net, weibo.com