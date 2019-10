Oppo prezentuje nowości, poznajcie smartfony Oppo K5 oraz Reno Ace

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, chiński producent zaprezentował nam dzisiaj swoje nowe smartfony - flagowego Reno Ace oraz średniobudżetowego Oppo K5 z 64 Mpix aparatem głównym!

Niekwestionowanym bohaterem dzisiejszej konferencji chińskiego producenta był flagowiec - Reno Ace. Smartfon ten może się pochwalić 6,5-calowym wyświetlaczem AMOLED o rozdzielczości FullHD+ i częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz.

Za wydajność Oppo Reno Ace odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 855+, który może liczyć na wsparcie 8 GB lub 12 GB pamięci RAM. Przestrzeni na dane użytkownika przygotowano 128 GB lub 256 GB.

Producent nie zapomniał również o mocnym zestawie aparatów. Na tylnym panelu smartfonu znajdziemy sensory o rozdzielczości 48 Mpix (Sony IMX586), 13 Mpix, 8 Mpix oraz 2 Mpix. Dla sympatyków selfie przygotowano kamerkę na froncie o rozdzielczości 16 Mpix.

Oppo Reno Ace posiada jeszcze złącze słuchawkowe jack 3,5 mm, NFC oraz akumulator o pojemności 4000 mAh z funkcją szybkiego ładowania SuperVOOC 2.0. Zdaniem producenta, specjalna ładowarka, którą znajdziemy w zestawie ze smartfonem, jest w stanie naładować baterię do pełna, w zaledwie 30 minut.

Całość działa pod kontrolą systemu Android 10 (z nakładką ColorOS 6.1). Reno Ace dostępny będzie w Chinach w trzech wariantach:

Reno Ace - 8 GB/128 GB - 2999 juanów (~ 1650 zł)

Reno Ace - 8 GB/256 GB - 3199 juanów (~ 1760 zł)

Reno Ace - 12 GB/256 GB - 3799 juanów (~ 2090 zł)

Drugi z zaprezentowanych dzisiaj smartfonów to średniobudżetowy Oppo K5, który wcale nie ustępuje flagowemu Reno Ace.

Model K5 otrzymał 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FullHD+, producent chwali się, że ekran pokrywa ponad 91% powierzchni przedniego panelu urządzenia. "Sercem" smartfonu został procesor Qualcomm Snapdragon 730G, któremu towarzyszy 6 GB bądź 8 GB pamięci RAM.

Oppo K5 zdecydowanie zwróci uwagę sympatyków fotografii, bowiem producent wyposażył swój sprzęt w poczwórny aparat główny z "oczkiem" o rozdzielczości 64 Mpix (Samsung GW1, f/1.8). Do tego możemy liczyć na sensory o rozdzielczości: 8 Mpix (f/2.2), 2 Mpix oraz 2 Mpix (f/2.4). Aparat Oppo K5 umożliwi m.in. nagrywanie filmów 4K w 30 kl./s. To jednak nie wszystko, na pokładzie urządzenia znajduje się również 32 Mpix (f/2.0) kamerka do selfie.

Specyfikację urządzenia uzupełnia akumulator o pojemności 4000 mAh z funkcją szybkiego ładowania VOOC 4.0 (jako pierwszy smartfon w portfolio firmy). Podobnie do Reno Ace, Oppo K5 dostępny będzie w trzech wariantach:

Oppo K5 - 6 GB RAM/128 GB – 1899 juanów (~ 1050 zł)

Oppo K5 - 8 GB RAM/128 GB – 2099 juanów (~ 1155 zł)

Oppo K5 - 8 GB RAM/256 GB – 2499 juanów (~ 1375 zł)

