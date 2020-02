Oppo publikuje nowy harmonogram dostarczania ColorOS 7

Oppo musiało zmienić plany związane z aktualizowaniem swojej nakładki. Przyczyną oczywiście koronawirus.

ColorOS 7 to najnowsza wersja nakładki producenta, która działa oczywiście na bazie systemu Android 10, a pracuje na kilkunastu urządzeniach marki. Siódma wersja została zapowiedziana już w listopadzie, potem pojawił się harmonogram aktualizacji, pokazujący, które telefony i kiedy zostaną zaktualizowane, a potem... pojawił się koronawirus i plany trzeba było zmieniać. W przypadku użytkowników Oppo nie zmieniły się plany co do trzech modeli: Oppo K5 otrzyma nakładkę 22 lutego, Oppo Reno Z cztery dni później, a 31 marca ColorOS 7 trafi na Oppo Reno2 Z. A co z innymi? Otrzymają ją 10 i 20 marca. Plan jest następujący:

10 marca:

Oppo Reno Ace

Oppo Reno Ace Gundam Edition

Oppo Reno10x zoom

Oppo Reno10x zoom FC Barcelona Edition

Oppo R17 Pro

Oppo Reno 2

Oppo Find X (wszystkie wersje)

20 marca

Oppo Reno

Oppo Reno 2 Z

Oppo F11 Pro

Oczywiście zawsze istnieje możliwość, że zdarzy się coś niespodziewanego, co znowu zmieni plany. Jedynie posiadacze modeli Oppo K5 oraz Oppo Reno Z nie muszą się tego obawiać.

