Oppo rewolucjonizuje technologię szybkiego ładowania

Firma Oppo ogłosiła swoje nowe technologie ładowania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa baterii podczas szybkiego ładowania.

Oppo twierdzi, że wykorzystując swój sprzęt i oprogramowanie AI, bateria straci tylko 20% swojej pojemności po 1500 cyklach, co przekracza wymagania o 300%. Zaczynając od wewnętrznego sznura podwójnych ogniw, czyli zgrupowania dwóch ogniw w jednej obudowie baterii, warstwa polimeru pozwala dwóm ogniwom pracować niezależnie od siebie.

Układ detekcji bezpieczeństwa baterii nie wymaga chyba głębszych wyjaśnień. Działa dokładnie tak, jak się nazywa, dbając o bezpieczeństwo baterii przed wszelkimi zniszczeniami. Będzie on jednak szukał niespotykanych wcześniej spadków napięcia i ostrzegał, jeśli zajdzie potrzeba sprawdzenia lub wymiany akumulatora.

Inteligentne ładowanie obiecuje także dynamiczną regulację prądu ładowania dla różnych typów pojemności baterii i adapterów ładowania. Dzięki temu, bateria będzie sama dobierać najlepsze napięcie prądu z najniższym dopuszczalnym ciepłem. Mówiąc o cieple, Oppo twierdzi, że udało się zmniejszyć o połowę generowanie ciepła dzięki zastosowaniu bezpiecznika o niskiej impedancji.

Kolejną nowością będzie wdrożenie azotku galu do obwodów swoich telefonów (i prawdopodobnie też do ładowarki). Azotek galu oferuje lepszą odporność na napięcie niż krzem, dzięki czemu firma może tworzyć mniejsze ładowarki. Jest także bardziej wydajny w przekazywaniu prądu, co oznacza, że traci mniej energii do ciepła.

Oppo twierdzi również, że przy użyciu tych technologii, ładowanie z mocą 65 W jest teraz 20% szybsze, pozwalając naładować baterię o pojemności 4,500 mAh w 30 minut. Firma nie poinformowała jednak o nowych urządzeniach, któe miałyby wspierać tę technologię.