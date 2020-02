Oppo szykuje konkurenta dla Galaxy Note - nowy smartfon z rysikiem w drodze

Oppo zamierza wprowadzić na rynek smartfon z rysikiem, który umożliwia wykonywanie połączeń.

Samsung jest producentem, który uświadomił branży technologicznej, że wraz z transformacją z ekranów oporowych do pojemnościowych rysiki wcale nie muszą umierać, a mało tego są idealnym dopełnieniem nowoczesnego smartfona. Seria Galaxy Note od lat odnosi sukcesy sprzedażowe i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić w najbliższym czasie.

Źródło: nl.letsgodigital.org

Zmienić się może za to fakt, że obecnie Galaxy Note nie mają praktycznie żadnej konkurencji. Przez pewien okres czasu LG oferowało smartfony Vu, ale ostatecznie zrezygnowano z ich produkcji.

Huawei i Asus produkują już rysiki do swoich tabletów, a teraz Oppo przymierza się do produkcji smartfona z rysikiem, który konkurować ma z Galaxy Note.

Oppo ubiega się o nowy patent na urządzenie przenośne z rysikiem, który będzie chowany w górnej części obudowy. Rozwiązanie to wygląda i działa nieco inaczej, od rysika S-Pen, którego od lat znamy z urządzeń Samsunga.

Patent zatytułowany jako "Pióro do pisania ręcznego, sprzęt elektroniczny i metoda kontroli Therof" został zgłoszony przez Oppo Guangdong Mobile Telecommunications w CINA 8 maja 2019 roku.

Możliwe, że Oppo po otrzymaniu patentu zdecyduje się na wprowadzenie na rynek nowe urządzenie. Czy Samsung powinien czuć się zagrożony?

Pomysł chińczyków jest bardzo przekonywujący. Oppo chce umiejscowić rysik zupełnie inaczej, niż Samsung, a na dodatek całość posiadać będzie inne funkcje.

Zamysł Oppo przewiduje umieszczenie rysika na górze obudowy. Urządzenie nie będzie chowane w obudowie tak, jak w Samsungach, aby nie zabierać cennego miejsca na podzespoły. Rysik ma być umieszczony na górze w miejscu, gdzie umieszczany jest głośnik do rozmów. Inżynierowie Oppo przewidują możliwość wykorzystania rysika jako urządzenia do rozmów. W urządzenie wbudowany ma być także mikrofon.

Pomysł Oppo jest bardzo ciekawy. Zdecydowanie wygodniej rozmawiać przez telefon rozmawiając z lekkiego rysika niż z wielkiego i ciężkiego smartfona ważącego grubo ponad 200 gram.

Źródło: nl.letsgodigital.org