Oppo wchodzi na rynek tabletów i składanych smartfonów

Firma oficjalnie potwierdziła swoje plany na przyszłe lata. Oppo zamierza wkroczyć na rynek składanych smartfonów i tabletów. Czy Samsung właśnie zyskał nowego konkurenta?

Od dawna mówi się, że Oppo zamierza wejść w kategorię tabletów. Kiedy firma zaprezentowała ColorOS 12 oparty na Androidzie 12, ujawniła, że najnowsza wersja jej mobilnego oprogramowania jest kompatybilna z tabletami i składanymi smartfonami. Dziś jeden z czołowych dyrektorów firmy oficjalnie potwierdził nadejście tabletów i wieloformatowych smartfonów od Oppo.

Podczas konferencji partnerów, Liu Bo, wiceprezes Oppo i prezes Oppo China, ujawnił plany firmy dotyczące flagowych produktów, IoT oraz strategii eCommerce. Zgodnie z raportem Sina Technology, wiceprezes Oppo potwierdził, że jego firma wprowadzi swój pierwszy tablet w pierwszej połowie 2022 roku.

Zobacz również:

Ujawnił również, że Oppo zaprezentuje nowy wieloformatowy smartfon. Innymi słowy, firma ma w planach wydać składane oraz inne unikalne urządzenia. Niestety, nie dostaliśmy informacji o tym, kiedy dokładnie miałyby się one pojawić.

Źródło: Oppo

W zeszłym roku, Oppo pokazało swój zwijany smartfon koncepcyjny o nazwie Oppo X 2021. Mówiąc o urządzeniach flagowych, Liu Bo ujawnił, że jego firma jest obecnie trzecim ,co do wielkości, producentem OEM na całym chińskim rynku smartfonów. Powiedział również, że świadomość serii Oppo Find X3 wzrosła z 46% do 60%.

Na koniec ujawniono, że Oppo będzie kontynuować wydawanie nowych produktów w różnych kategoriach produktów IoT, takich jak słuchawki TWS, trackery fitness, smartwatche, inteligentne telewizory i inne.