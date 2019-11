Oppo zamierza sprzedawać Reno Ace w Stanach Zjednocznych

OPPO nie wystarcza już lokalny rynek chiński oraz europa. Gigant planuje rozpoczęcie sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych.

Oppo na rynku europejskim to firma, która pojawiła się z znikąd i w bardzo szybkim czasie zyskała grono nabywców. Chiński gigant jest jednym z największych producentów telefonów komórkowych na świecie, a wszystko zawdzięcza ogromnemu popytowi na urządzenia na rodzimym rynku. Oppo z czasem rozpoczęło światową ekspansje podążając drogą Xiaomi, ale jednocześnie wyznaczając własne ścieżki. W przeciwieństwie do chińskiego Apple, OPPO od razu postanowiło współpracować z operatorami sieci komórkowych. Smartfony Oppo można kupić w Polsce od początku tego roku.

Źródło: nl.letsgodigital.com

W przeciągu ostatniego roku OPPO silnie rozwinęło swoją pozycję na 10 nowych rynkach europejskich. Informacje przekazano podczas premiery najnowszych telefonów z serii Reno 2. Wszystko wskazuje na to, że chiński producent chce również wprowadzić swoje urządzenia do sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych. Możliwe jest, że Oppo planuje zapełnić lukę, jaka powstała po prawie całkowitym wycofaniu ze sprzedaży urządzeń Huawei'a, co jest związane z blokadą handlową pomiędzy USA, a Huawei'em.

OPPO jest częścią BKK Electronics - grupy, która obejmuje również marki takie, jak Vivo oraz OnePlus. Produkty tej ostatniej są jako jedne z niewielu chińskich marek obecne i popularne w Stanach Zjednoczonych. OPPO pokłada nadzieje w sukcesie OnePlusa w USA i planuje wprowadzić do sprzedaży własne modele. Podczas tegorocznych targów MWC 2019 w lutym tego roku, Alen Wu - prezes International Business w Oppo powiedział, że firma zamierza wejść na rynek amerykański. Słowa te padły podczas wywiadu przeprowadzanego przez dziennikarzy z CNET.

Nie wspomniano o ramach czasowych, ale przedstawiciele firmy nadmienili, że na początku Oppo skupiać się będzie na zdobyciu pozycji i rozpoznawalności w Europie. Wszystko wskazuje jednak na to, że sprawy mogą się potoczyć znacznie szybciej, niż myśleliśmy. Mimo niedługiego stażu rynkowego dzięki wielu działaniom marketingowym produkty chińskiego giganta stały się rozpoznawalne niemalże w całej Europie. Oppo zgłosiło również znak towarowy w USA dla swojego najnowszego smartfona Oppo Reno Ace.

Niedawno - 29 października 2019 roku Guangdong Oppo Mobile Telecomunications zgłosiło znak towarowy do USPTO (United States Patent and Trademark Office) o zastrzeżenie nazwy Reno Ace. Aplikacja została zaklasyfikowana do klasy 9, która obejmuje smartfony. To pierwszy przypadek w historii, kiedy Oppo rejestruje nazwę w Stanach Zjednoczonych.

Bardzo możliwe, że podobnie, jak podczas wdrożenia marki OnePlus do USA, również Oppo zdecyduje się na współpracę z T-Mobile.

Źródło: nl.letsgodigital.org