Oppo zapowiada pierwszego flagowca z procesorem Snapdragon 865

Tego samego dnia, w którym Qualcomm zaprezentował nowy procesor, Oppo zadeklarowało, że trafi on do pierwszego flagowca firmy w 2020 roku.

Kolejny flagowiec Oppo będzie korzystać z procesora Snapdragon 865 - taką informację podał szef działu sprzedaży producenta, Alen Wu. Nie powiedział, o który model chodzi, jednak na pewno nie będzie to Reno 3 Pro 5G, promowany od jakiegoś czasu przez Oppo. Smartfon ten będzie korzystać z innego nowego rozwiązania Qualcomm - procesora Snapdragon 765. Nie wiemy tylko, czy normalnego, czy w wersji G, jednak którejkolwiek wersji by nie używał, oznacza to wsparcie dla standardu 5G.

Flagowiec z procesorem Snapdragon 865 ma pojawić się już w pierwszym kwartale 2020 roku. Podejrzewamy, że zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas MWC. Warto przy okazji odnotować szybkie zdobywanie rynku przez Oppo - w tym roku Reno i Reno 2, w przyszłym kolejny. Zdaniem znawców, to właśnie ten producent może zająć miejsce Huawei - które wciąż nie ma praw do korzystania z usług Google - na globalnym rynku smartfonów.