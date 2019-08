Oppo zapowiada premierę Reno 2 z 20x zoomem

OPPO to jeden z największych producentów smartfonów na świecie. Chiński gigant już w 2016 roku stał się największym dostawcą telefonów komórkowych w Chinach. OPPO przez wiele lat koncentrowało się jedynie na lokalnym rynku stąd też znikoma znajomość tej firmy w Europie.

Smartfony od OPPO można kupić oficjalnie w Polsce od stycznia 2019 roku. Producent na dobre wziął się za ekspansję rynków Europejskich. Smartfony zakupimy zarówno na wolnym rynku, jak i u największych operatorów. Kilka miesięcy po rynkowym debiucie nad Wisłą zaprezentowano serię Reno, która składa się z dwóch znakomitych smartfonów. Do wyboru jest klasyczny Reno oraz droższy flagowy model Reno 10x Zoom. Podczas testów OPPO Reno doceniliśmy aparat, świetny bezramkowy ekran oraz rewelacyjne czasy pracy na pojedynczym ładowaniu w połączeniu z szybkim ładowaniem VOOC.

OPPO oficjalnie potwierdziło na Twitterze, że uruchamia serię smartfonów OPPO Reno 2 w Indiach już 28 sierpnia. To dosyć niespodziewany ruch, ponieważ modele Reno oraz Reno 10x Zoom pojawiły się w oficjalnej sprzedaży odpowiednio w połowie maja (Reno) oraz na początku czerwca (Reno 10x).

Introducing #OPPOReno2 #Quadcam with #20xZoom. Coming first to India on 28.08.2019 pic.twitter.com/ySwRdeoXLa