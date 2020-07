Oppo zaprezentowało 120 W ładowanie - Xiaomi nie może być gorsze!

Xiaomi pracuje nad własną super szybką ładowarką o mocy 120 W. Wyścig na szybkie ładowanie rozpoczął się na dobre.

Oppo dosyć niespodziewanie zaprezentowało nowy, 120 W system ładowania przewodowego dla smartfonów. Z dobrodziejstw tej technologii skorzysta również Realme, Vivo oraz iQoo.

Xiaomi Mi 10 Lite

Zgodnie z dewizą "Xiaomi lepsze" w Pekinie inżynierowie mają pełne ręce roboty. Xiaomi również ma zamiar wprowadzić na rynek smartfona kompatybilnego z super szybkim ładowaniem o mocy 120 W.

Nadchodzące urządzenie z logo Xiaomi na obudowie otrzymało właśnie certyfikat 3C, z którego wynika, że smartfon zostanie wyposażony w 120 W system ładowania przewodowego, a stosowną ładowarkę znajdziemy w pudełku razem z telefonem. Ładowanie ma odbywać się przy parametrach 20 V i 6 A. Łączna moc ładowarki to podobnie, jak w Oppo 120 W.

Czysto teoretycznie smartfon z akumulatorem o pojemności 4000 mAh z wykorzystaniem szybkiej, 120 W ładowarki będzie można naładować do pełna w niecałe 15 minut. Szybkie ładowanie do 50% zajmie 5 minut. Doliczając do tego starty energii możemy liczyć na ładowanie do pełna w około 20 minut.

Xiaomi Mi 9

Źródła donoszą, że pierwsze urządzenie ze 120 W ładowarką od Xiaomi ma zostać zaprezentowane już w sierpniu. Możliwe, że to właśnie Xiaomi jako pierwsze wprowadzi na rynek technologię 120 W ładowania dla smartfonów. Oppo zaprezentowało 120 W ładowarkę jako pierwsze, ale smartfony z tym systemem pojawią się na rynku dopiero za miesiąc.

Przypominamy, że Xiaomi już wcześniej interesowało się super szybkimi systemami ładowania przewodowego. W zeszłym roku zaprezentowano 100 W ładowarkę, która nie trafiła do żadnego urządzenia sprzedawanego w sklepach.

Nadchodzące urządzenie o numerze modelu M2007J1SC według Digital Chat Stadion ma być flagowym smartfonem z modemem sieci 5G. Będzie to prawdopodobnie pierwszy smartfon Xiaomi z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 Plus na pokładzie.

Szybkie, 120 W ładowarkowa powinniśmy zobaczyć w nowej generacji Mi Mix lub odświeżonym Mi 10s.

Źródło: techradar.com