Optimized for Xbox Series X - Microsoft prezentuje oficjalne oznaczenie dla gier na nową konsolę

Microsoft zaprezentował na twitterowym koncie Xbox oficjalne oznaczenie dla gier zoptymalizowanych pod kątem nowej konsoli. I jak zapowiada - będzie ich dużo.

Dzisiaj będzie mieć miejsce specjalny Inside Xbox - podczas prezentacji online zostaną zaprezentowane tytuły, którymi będzie można cieszyć się na nowej konsoli. Wszystkie otrzymają oznaczenie Optimized for Xbox Series X, oznaczające, że są w stanie wykorzystać wszystkie możliwości Xbox Series X. Wpis na Twitterze zdradza, że możemy spodziewać się przyznania tego oznaczenia wielu produkcjom. Jak na razie wiemy tylko dwie rzeczy - w trakcie prezentacji zostaną pokazane gameplaye gier, które zadebiutują na Xbox Series X oraz to, że jedną z nich będzie Assassin’s Creed Valhalla - co potwierdził sam Ubisoft.

Oprócz samych rozgrywek nie zabraknie także trailerów gier znajdujących się w produkcji. Organizowane przez Microsoft wydarzenie będzie można oglądać na oficjalnych kanałach: Twitterowym, YouTube, Twitch oraz Mixer. Swoje własne produkcje - czyli z Xbox Games Studio - gigant z Redmond ma zaprezentować w czerwcu. Już teraz zapowiada, że pojawi się mnóstwo świeżych tytułów, które zostały stworzone z myślą o tej właśnie konsoli.

Źródło: Twitter