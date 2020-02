Optimus E-Sport GB360T-CR8 - komputer dedykowany graczom

Optimus E-Sport GB360T-CR8 to komputer, który powstał, aby zadowolić wymagających graczy. Jakie są jego komponenty i ile kosztuje?

Optimus E-Sport GB360T-CR8 korzysta z 6-rdzeniowego procesora Intel Core i5-9400F, wyposażonego w cooler firmy Be quiet! Uzupełnia go karta graficzna GeForce GTX 1660 OC z 6 GB VRAM Gigabyte. Sprzedawana jest po fabrycznym podkręceniu i również ma układ chłodzenia. Aby wszystko działało płynnie, na starcie otrzymuje się 8GB pamięci RAM - można zwiększyć ta ilość nawet do do 64GB. Komputer Optimus korzysta z dwóch fabrycznie zamontowanych dysków - system umieszczony jest na 240GB SSD marki Crucial, a dla użytkownika przeznaczono 1TB HDD. W obudowie znalazło się miejsce na dwuzakresową kartę WiFi 5 (802.11ac) oraz Bluetootha 5, które zapewniają łączność bezprzewodową.

Optimus E-Sport GB360T-CR8 używa zasilacza Corsair o mocy 650 W. W obudowie tej samej firmy znajdują się cztery wbudowane wentylatory (w tym trzy podświetlane), a z boku znajduje szklane okno. Poziomem i rodzajem oświetlenia zarządza się za pomocą oprogramowania Gigabyte RGB Fusion 2.0. Cały komputer działa pod kontrolą systemu Windows 10 Home. Ten komputer dla gracza jest już dostępny w sklepach w cenie około 4000 zł.