Optimus E-Sport GB450T-CR3 - atrakcyjny desktop do nauki i zabawy

Firma Optimus zaprezentowała nowy, gotowy komputer stacjonarny oparty na procesorze AMD Ryzen 5 3600. Czym wyróżnia się ta konstrukcja?

Optimus w materiałach prasowych podkreśla, że najnowszy desktop o oznaczeniu E-Sport GB450T-CR3 to komputer dla użytkowników ceniących sobie stosunek jakości i wydajności do ceny. Zestaw dedykowany jest osobom, które chcą rozpocząć przygodę z e-sportem oraz uczniom, którzy zamierzają zyskać solidne narzędzie do nauki oraz popołudniowej rozrywki.

Optimus E-Sport GB450T-CR3

E-Sport GB450T-CR3 to gotowy zestaw komputerowy Optimusa ze średniej półki cenowej. Sercem jest nowy układ AMD Ryzen 5 3600 oferujący 6 rdzeni oraz 12 wątków. Na pokładzie znajdziemy 16 GB pamięci operacyjnej DDR4, która zapewni odpowiedzią wydajność podczas operacji wielozadaniowych. Użytkownicy w razie potrzeby mogą zwiększyć ilość RAM'u nawet do 64 GB.

Za przetwarzanie grafiki odpowiada układ Nvidia GeForce GTX 1660 z 6 GB wbudowanej pamięci operacyjnej. Producent deklaruje, że taki zestaw zapewni odpowiednią wydajność podczas rozgrywki w rozdzielczości Full HD.

Gry oraz programy niezbędne do pracy zainstalujemy na 480 GB dysku SSD NVMe w formacie M.2. Dane do których zaglądamy rzadziej możemy umieścić na 1 TB dysku HDD o prędkości obrotowej 7200 RPM

Płyta główna Gigabyte Aorus B450 Elite, która jest bazą całego zestawu w przyszłości pozwoli na wymianę procesora Ryzen 5 3600 na nowszy i wydajniejszy układ.

Z tyłu obudowy znajdziemy dwa porty HDMI, trzy DisplayPort oraz DVI. Nie mogło zabraknąć czterech portów USB 3.0 oraz kolejnych czterech USB 2.0. Komputer pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 Home.

Cena detaliczna komputera Optimus E-Sport GB450T-CR3 to około 4600 zł.

