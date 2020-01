Opublikowano listę 10 najgorszych gier 2019 roku

Te produkcje musicie omijać szerokim łukiem.

Początek nowego roku, to z reguły znakomity okres na postanowienia i podsumowania. Tym razem zajmijmy się tymi drugimi, serwis Metacritic opublikował listę dziesięciu najgorszych gier minionego roku. Warto tu jednak podkreślić, że brano pod uwagę tylko średnią ocen od profesjonalnych recenzentów, co więcej, gra musiała posiadać co najmniej siedem recenzji. Tytuły nie spełniające tych kryteriów, nie były brane pod uwagę.

Najgorszą produkcją minionego roku okazała się gra rpg akcji - Eternity: The Last Unicorn, autorstwa Void Studios. Wersja na konsolę PlayStation 4 uzyskała zaledwie 36 punktów. Tuż za nią, uplasowało się Left Alive, również na PlayStation 4, któremu udało się zebrać zaledwie jeden punkt więcej. Podium zamyka gra akcji Blades of Time na Nintendo Switch.

Pełna lista najgorszych gier 2019 roku według Metacritic prezentuje się następująco:

Eternity: The Last Unicorn (PS4) – 36 punktów Left Alive (PS4) – 37 punktów Blades of Time (Switch) – 38 punktów Contra: Rogue Corps (Switch) – 40 punktów Dollhouse (PS4) – 41 punktów WWE 2K20 (PS4) – 43 punktów FIFA 20 Legacy Edition (Switch) – 43 punktów Submersed (PS4) – 44 punktów Generation Zero (PS4) – 45 punktów Narcos: Rise of the Cartels (PC) – 46 punktów

Skoro wiemy już jakie gry musimy omijać, to warto zatem poznać również najlepsze gry minionej dekady i najciekawsze produkcje 2020 roku.

źródło: metacritic.com