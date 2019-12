Opublikowano listę najlepszych gier mijającej dekady

Wśród producentów prym wiodą: Rockstar i Nintendo.

Serwis Metacritic pokusił się o podsumowanie mijającej dekady w branży gier wideo i zaprezentował listę najwyżej ocenianych produkcji w latach 2010 - 2019.

Pod uwagę brano jedynie produkcje, która otrzymały co najmniej 15 recenzji. Jeśli gra została wydana na więcej niż jednej platformie, to pod uwagę brano jedynie wersję z największą liczbą opinii.

Pierwsza dziesiątka najlepszych gier dekady została zdominowana przez produkcje firm Nintendo i Rockstar, a prezentuje się ona następująco:

Super Mario Galaxy 2 (Wii, 2010) - średnia ocen: 97 The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, 2017) - średnia ocen: 97 Red Dead Redemption 2 (PlayStation 4, 2018) - średnia ocen: 97 Grand Theft Auto V (PlayStation 4, 2014) - średnia ocen: 97 Super Mario Odyssey (Switch, 2017) - średnia ocen: 97 Mass Effect 2 (Xbox 360, 2010) - średnia ocen: 96 The Elder Scrolls V: Skyrim (Xbox 360, 2011) - średnia ocen: 96 The Last of Us (PlayStation 3, 2013) - średnia ocen: 95 The Last of Us Remastered (PlayStation 4, 2014) - średnia ocen: 95 Red Dead Redemption (Xbox 360, 2010) - średnia ocen: 95

Jak widać zarówno Nintendo jak i Rockstar, mogą się pochwalić trzema produkcjami w pierwszej dziesiątce. Wyróżniono również jeden tytuł Electronic Arts i jeden tytuł Bethesdy. Ciekawie wygląda sytuacja z grami Sony - The Last of Us i jej remaster, zajęły kolejno miejsca 8 i 9. Wyraźnie władze serwisu Metacritic uznały The Last of Us Remastered, jako oddzielny tytuł.

Z ciekawostek warto dodać, że na 35 miejscu najlepszych gier dekady znalazła się produkcja CD Projekt RED - Wiedźmin 3: Dziki Gon. To jednak nie jedyna gra polskiego studia, która została sklasyfikowana na liście. Na 44 miejscu znalazło się również obszerne rozszerzenie do Wiedźmina 3 - Krew i Wino.

