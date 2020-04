Orange - 100 złotych dla nowych klientów

Orange ogłosił rozpoczęcie nowej promocji. Klienci, którzy zdecydują się na Orange Free na kartę, dostają 100 złotych na wykorzystanie w ciągu 30 dni.

Orange daje darmowy bonus, który można wykorzystać podczas krajowych połączeń na inne komórki lub numery stacjonarne. Nie jest on jednak włączony domyślnie - aby go zyskać, należy wysłać na numer 811 wiadomości SMS o treści BONUS. Jest to darmowe. Po wysłaniu otrzyma się wspomniane 100 złotych, które będzie wykorzystywane w pierwszej kolejności, a dopiero po jego wyczerpaniu zaczną być pobierane środki z karty. Z dodatkowych środków można korzystać przez 30 dni od momentu aktywacji. Po upływie tego czasu niewykorzystane środki przepadają.

Po wysłaniu SMS-a BONUS możesz sprawdzić, czy został on dodany, a jeśli jest - ile środków do wykorzystania pozostało. Można to zrobić na trzy sposoby. Pierwszy to wysłanie na numer 901 SMS-a o treści ILE MINUT. Nie jest to darmo - koszt SMS-a wynosi tyle, co standardowym. Druga metoda to zalogowanie się na konto w serwisie Mój Orange. Trzecia - skorzystanie z automatycznego Biura Obsługi Klienta. W tym celu zadzwoń na numer *500 i wybieraj odpowiednie opcje.

A przy okazji - w ofercie operatora znalazł się już nowy iPad Pro 11″.