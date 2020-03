Orange Polska daje uczniom do wykorzystania nawet 200 GB transferu danych

Orange Polska chce pomóc uczniom i studentom w nauce online. W związku z tym pozwala na dwumiesięczne korzystanie z Orange Flex za złotówkę.

Orange Polska chce nową ofertą odpowiedzieć na potrzeby uczniów i ich rodziców, studentów oraz nauczycieli w związku z przeniesieniem nauczania na tryb zdalny. Złotówka w Orange Flex ma umożliwić wykorzystanie do 100GB transferu danych co miesiąc, a ponieważ akcja potrwa przez dwa miesiące, mamy 200 GB do wykorzystania. Taki transfer danych powinien zapewnić bezproblemowe słuchanie wykładów, pobieranie zadań oraz branie udziału w zajęciach online.

Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska, uzsadania to tak: "Rozumiemy, że w tym trudnym czasie dostęp do internetu jest niezbędny, szczególnie w przypadku uczniów, studentów i nauczycieli, którzy rozpoczęli w pełni zdalną naukę. Dlatego przez dwa miesiące będą mogli korzystać z nawet 200 GB internetu za symboliczną złotówkę miesięcznie. W ten sposób chcemy wesprzeć równy dostęp do edukacji i wysiłki państwa związane z organizacją życia publicznego w czasie zagrożenia koronawirusem"

Nowa oferta obowiązuje już teraz - i dotyczy to każdego z planów komórkowych dostępnych w aplikacji. Aby z niej skorzystać, należy się posłużyć kodem FLEX. Po jego użyciu otrzymuje się za złotówkę 100GB transferu na miesiąc. Wszystkie operacje wykonywane są za pomocą intuicyjnej, dedykowanej aplikacji. Jak podaje Orange: w tej chwili trwają prace nad szczegółowymi i bezpiecznymi zasadami weryfikowania osób uprawnionych do skorzystania z oferty na drugi miesiąc za 1 zł. Gdy regulamin oferty będzie gotowy, znajdziesz go na tej stronie.