Orange daje klientom 10GB internetu mobilnego oraz kanały z Pakietu Komfortowego

Koronawirus sprawia, że ludzie pozostają w domach. Kolejna firma, która postanawia umilić im ten czas, to Orange.

Rzecznik Orange, Wojtek Jabłczyński, poinformował za pośrednictwem oficjalnego profilu na Twitterze, że dla wszystkich klientów telewizji kablowej zostanie odblokowane ponad 40 kanałów, które do tej pory dostępne były wyłącznie w Pakiecie Komfortowym. Jednak nie dotyczy to osób korzystających z Orange Love.

Rozumiejąc sytuację, w jakiej ze względu na zagrożenie koronawirusem znaleźliśmy się wszyscy, chcemy choć trochę ułatwić życie naszym klientom. https://t.co/YfregzxLdp — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) March 12, 2020

Ponadto zaoferowano 10GB dodatkowego transferu danych, jednak również nie wszystkich to dotyczy. Jak podaje rzecznik: ze względów technicznych/IT nie będzie to dostępne w OrangeFlex oraz nju. Deklaruje jednak, że trwają prace, aby było możliwość skorzystania z tego we Flexie. Osoby, które chcą skorzystać z pakietu (czyli klienci indywidualni ofert abonamentowych i prepaid), powinny wysłać SMS o treści 10GB na numer 80820.

Pytacie o pakiet 10GB w #OrangeFlex i #nju. Niestety ze względów technicznych/IT nie będzie dostępny w tych ofertach. Pracujemy nad innymi możliwościami we Flexie. Co do samego pakietu możliwość jego aktywacji powinna niedługo ruszyć. — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) March 13, 2020

Ponadto Orange wprowadza też darmową dostawę kurierską umów telekomunikacyjnych. Dotyczy to zamówień składanych przez infolinię i witrynę orange.pl.

Nowe elementy wchodzą w życie już dzisiaj i są ważne do 31 marca.