Orange rozdaje prezenty do Redmi Note 9T 5G

Przy zakupie smartfona otrzymasz jeden z kultowych gadżetów. Jakich?

Przy zakupie Redmi Note 9T 5G w abonamencie Plan 60 w Orange, otrzymasz jeden z wybranych gadżetów. Do wyboru są: Xiaomi Mi Watch Lite oraz opaska Xiaomi Mi Band 5. W obu przypadkach opłaty i raty są takie same, dlatego decyzja, które urządzenie wybierzesz zależy wyłącznie od Ciebie. Umowa z operatorem trwa 24 miesiące, a jej rozpoczęcie jest bezpłatne. Przypomnijmy, że w ramach Planu 60 oraz Planu 80 użytkownicy telefonów mogą korzystać z sieci 5G.

Czym charakteryzuje się sam smartfon Redmi Note 9T? Posiada on potrójny aparat o głównej matrycy 48 MP oraz aparat do selfie 13 MP, ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 800U, 4 GB RAM oraz 128 GB ROM. Jest to smartfon, który zadebiutował na początku tego roku.

Oferta dostępna jest na stronie orange.pl

