Ori and the Will of the Wisps znowu zachwyca na nowym zwiastunie

Nowa odsłona bardzo udanej opowieści o przygodach duszka o imieniu Ori jest już coraz bliżej. Podczas gali The Game Awards zaprezentowany został nowy zwiastun gry, który ponownie zachwyca.

Ori and the Will of the Wisps to druga odsłona platformówki, w której pokierujemy poczynaniami sympatycznego duszka. Tym razem nasz bohater będzie szukać swojego przeznaczenia poza lasem Nibel znanym z pierwszej odsłony. Mechanika gry na pierwszy rzut oka pozostanie bez zmian. Nadal będziemy przemierzać labirynt kolejnych poziomów, które będą się ze sobą łączyć i zawsze będzie dostępna opcja cofnięcia się do wcześniejszej lokacji.

W przeciwieństwie do pierwszej części gry niedostępne będzie drzewko umiejętności. Zamiast tego będziemy mogli wybrać tylko kilka z nich, które obecnie są aktywne i w miarę potrzeby będziemy mogli wymieniać je na inne. Oczywiście każdą z umiejętności będzie można rozwijać. Zmieni się również tryb walki, który ma być dynamiczny i bardziej zróżnicowany, na co wpływ będą mieć również nowi przeciwnicy.

Ori and the Will of the Wisps zalicza małe opóźnienie i zamiast 11 lutego zadebiutuje 11 marca 2020 roku. Ale patrząc na nowy zwiastun gry, możemy przyznać, że warto będzie poczekać.