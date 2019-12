Origin Access Basic i 233 gry za 3,99 zł

Origin przygotował promocję dla nowych klientów serwisu. Za zaledwie 3,99 zł można otrzymać dostęp do pełnej biblioteki 233 gier.

Promocja trwa od 11 do 16 grudnia i dotyczy nowych użytkowników serwisu. Wybierając abonament Origin Access Basic jego cena w pierwszym miesiącu zostanie obniżona z 14,99 zł do 3,99 zł. W ramach abonamentu można uzyskać dostęp do gier znajdujących się w bibliotece usługi.

Za wspomniane 3,99 zł dostajemy dostęp do wielu ciekawych tytułów. Niestety ominą nas najnowsze produkcje dostępne w ramach abonamentu premium, takie jak Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, czy Need for Speed: Heat, ale i tak nie powinniśmy narzekać. W ramach abonamentu dostajemy dostęp do m.in. Battlefielda V, trylogii Dead Space, Star Wars Battlefront II, Anthem, Mirrors Edge: Catalyst... w skrócie - nie powinniśmy narzekać. Pełna lista gier dostępny w ramach abonamentu w wersji Basic znajduje się pod tym adresem.

Aby skorzystać z promocji wystarczy wykupić abonament na stronie usługi. W razie potrzeby z subskrypcji można oczywiście zrezygnować przed końcem okresu promocyjnego lub równie dobrze zmienić subskrypcję na wariant premium za 59,90 zł miesięcznie.