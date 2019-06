Orllo XPRO SHARK 4K - sportowa kamera z 4K i wieloma akcesoriami

XPRO SHARK to flagowy model kamerki sportowej od Orllo. Urządzenie kusi bardzo bogatym zestawem sprzedażowym i ciekawą specyfikacją techniczną.

Spis treści

Orllo to dosyć nowy gracz na rynku kamerek sportowych oraz wideo rejestratorów samochodowych i sprzętu do monitoringu. Firma została założona w 2013 roku i stale się rozwija. W ofercie znajdziemy kamery sportowe, samochodowe, IP, nianie elektroniczne, ale także lokalizatory GPS/GSM oraz alarmy bezprzewodowe GSM.

XPRO SHARK 4K to flagowy model kamery sportowej od Orllo. Od tańszych modeli odróżnia się lepszą specyfikacją techniczną oraz naprawdę pokaźnym zestawem akcesoriów.

Orllo XPRO SHARK 4K - Specyfikacja techniczna

Maksymalna rozdzielczość: 4K

4K Chipset: HiSllicon HI3559V100

HiSllicon HI3559V100 Przetwornik obrazu: Sony Exmor IMX377

Sony Exmor IMX377 Dostępne rozdzielczości wideo: 1280x720p (HD) 30fps/60fps/120fps/240fps, 1920x1080p (FHD) 30fps/60fps/120fps, 1920X1440 (2K) 30fps/60fps, 2704x1520 (2.7K) 30fps, 3840X2160 (4K) 30fps

1280x720p (HD) 30fps/60fps/120fps/240fps, 1920x1080p (FHD) 30fps/60fps/120fps, 1920X1440 (2K) 30fps/60fps, 2704x1520 (2.7K) 30fps, 3840X2160 (4K) 30fps Format nagrywania video: MP4/H.264 i H.265

MP4/H.264 i H.265 Max. pojemność karty: microSD 128GB (klasa 10) U3

microSD 128GB (klasa 10) U3 Kąt widzenia obiektywu: 120°, 170°, 70°

120°, 170°, 70° Przesłona obiektywu: F.2/4

F.2/4 Funkcja aparatu: Tak

Tak Max. rozdzielczość zdjęć: 16 Mpix, 12 Mpix, 8 Mpix, 5 Mpix, 2 Mpix

16 Mpix, 12 Mpix, 8 Mpix, 5 Mpix, 2 Mpix Pilot zdalnego sterowania: Tak (Bluetooth)

Tak (Bluetooth) Moduł WiFi: 802.11(b/g/n)

802.11(b/g/n) Wodoszczelna obudowa: do 30 m

do 30 m Nagrywanie poklatkowe (Time Lapse): Tak

Tak Zdjęcia seryjne (Burst): Tak

Tak Wyjście A / V: Nie

Nie Wyjście HDMI: Nie

Nie Pojemność akumulatora: 1250mAh

1250mAh Rodzaj gniazda zasilania: mini USB

mini USB Menu w języku polskim: Tak

Tak Szerokość : 66 mm

: 66 mm Wysokość: 42 mm

42 mm Grubość: 32 mm

32 mm Waga: 80 gram

80 gram Okres gwarancji: 24 miesiące

Orllo XPRO SHARK 4K - Zawartość zestawu

Kamerka Orllo XPRO SHARK 4K dostarczana jest w naprawdę sporych rozmiarów pudełku, co jest zasługą naprawdę pokaźnego zestawu akcesoriów dołączonych do zestawu. Praktycznie żadna konkurencyjna konstrukcja nie może pochwalić się tak potężnym zestawem sprzedażowym.

W środku znajdziemy:

Kamerkę sportową XPRO SHARK z baterią

Wodoszczelną obudowę

Dotykową Wodoszczelna Klapkę

Zewnętrzny moduł GPS (miniUSB)

Zewnętrzny mikrofon (miniUSB)

Ładowarkę na 1 baterię

Pilot Bluetooth na rękę

Dodatkową baterię

Ładowarkę samochodową

Przyssawkę do szyby

Rozbudowany zestaw akcesoriów do kasku lub roweru: Mocowanie płaskie 2szt., Uchwyt do obudowy 4szt, Klucz do uchwytów

Przewód miniUSB

Adapter zasilania

Gumową osłonę na obiektyw

Taśmę 3M do mocowania 2szt

Instrukcję obsługi w j. polskim, gwarancja

Smycz ORLLO

Jak widać powyżej zestaw jest naprawdę rozbudowany. Potrzeba kilku minut, aby dowiedzieć się, do czego służą wszystkie części. W pudełku nie znajdziemy jednak karty pamięci. Kamera obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 128 GB. Musimy ją nabyć we własnym zakresie.

Względem tańszych modeli z rodziny XPRO flagowy model SHARK posiada lepszy przetwornik Sony EXMOR IMX377 oraz procesor firmy Huawei. Ekran posiada większą przekątną, jest dotykowy oraz zabezpieczony przed zarysowaniami za pomocą szkła Gorilla Glass.

Również bateria posiada większą pojemność - 1250 mAh. Na pokładzie znajdziemy także wsparcie dla obsługi głosowej, stabilizację obrazu EIS, moduł GPS, Bluetooth, a także Wi-Fi.

Co ciekawe Orllo XPRO SHARK 4K posiada tryb samochodowy, dzięki czemu kamerkę sportową możemy szybko zamienić w wideo rejestrator. W zestawie znajdziesz odpowiedni uchwyt oraz ładowarkę samochodową z długim kablem.

W porównaniu z kamerkami GO PRO Orllo pozytywnie wyróżnia się możliwością wymiany baterii oraz dwoma akumulatorami w zestawie, ale niestety czas pracy na jednym ładowaniu to zaledwie około 45 minut podczas nagrywania materiału w 4K przy 30 klatkach na sekundę. Po obniżeniu jakości do Full HD otrzymamy nieco ponad godzinę.

Orllo XPRO SHARK 4K - Wygląd i jakość wykonania

Orllo XPRO SHARK 4K to dosyć kompaktowa kamera sportowa o wymiarach 66 mm x 42 mm x 32 mm i wadze 80 gram. Wykonana jest z tworzywa sztucznego. Co do jakości wykonania nie mamy żadnych zastrzeżeń.

Na froncie urządzenia umieszczono obiektyw, dwie diody informujące o stanie pracy urządzenia, logo producenta oraz napis "4K Ultra HD".

Na górze znajdziemy włącznik.

Dół zagospodarowano na uniwersalny gwint 1/4", który pozwala na umieszczenie kamery w statywie oraz pokrywę. Po jej otwarciu uzyskujemy dostęp do akumulatora oraz czytnika kart pamięci microSD.

Na prawym boku producent umieścił dwa przyciski do sterowania kamerką.

Na lewym boku umieszczono głośnik, mikrofon oraz port miniUSB, który ukryty jest pod gumową zaślepką.

Orllo XPRO SHARK 4K - Interfejs użytkownika

Kamerka sportowa Orllo XPRO SHARK 4K posiada dotykowy ekran o przekątnej 2,35 cala, co znacząco ułatwia obsługę interfejsu. Jego wygląd nie należy może do ładniejszych, ale jego czytelność stoi na wysokim poziomie.

Wszystkie najważniejsze informacje wyświetlane są na ekranie głównym. Klikając w lewym górnym rogu możemy przełączać się pomiędzy trybami pracy kamery. W ustawieniach znajdziemy możliwość zmiany ustawień konfiguracyjnych takich, jak rozdzielczości nagrywania, włączenia/wyłączenia EIS, trybu samochodowego. Co ciekawe możemy również zmieniać ustawienia szerokości widzenia obiektywu od 170 stopni przez 120 stopni do 70 stopni.

Orllo udostępnia także łączność Wi-Fi oraz Bluetooth. Drugi standard możemy wykorzystać do sparowania z dołączonym kontrolerem, za pomocą którego można sterować kamerą na odległość.

Orllo XPRO SHARK 4K - Jakość zdjęć

Kamerka umożliwia wykonywanie fotografii w maksymalnej rozdzielczości 16 MP. Do wyboru użytkownik posiada również opcje 12 MP, 8 MP, 5 MP oraz 2 MP. Możliwe jest wykonywanie pojedynczych ujęć oraz zdjęć seryjnych.

Poniżej zobaczysz przykładową fotografia.

Orllo XPRO SHARK 4K - Nagrania wideo

Kamerka sportowa XPRO SHARK 4K oferuje bardzo duże możliwości ustawienia opcji w zakresie nagrywania wideo. Do dyspozycji mamy nagrywanie w rozdzielczości od 720p w 240 klatkach na sekundę do 4K przy 30 klatkach na sekunde. Format nagrywania to MP4 z kodekiem H.264. Urządzenie oferuje wbudowaną systemową stabilizację obrazu.

Poniżej nasze przykładowe nagranie z kamerki w rozdzielczości 4K w trybie samochodowym oraz z wykorzystaniem EIS.

Jakość filmów wideo możesz zobaczyć także na nagraniu producenta zamieszczonym poniżej.

Orllo XPRO SHARK 4K - Podsumowanie

Orllo XPRO SHARK 4K to uniwersalna kamerka sportowa, której specyfikacja jest zgodna z zakładaną przez producenta. Dodatkowo urządzenie oferuje wiele funkcji dodatkowych takich, jak np. tryb samochodowy, posiada firmowy procesor oraz przetwornik. Nie można pominąć faktu, że w przeciwieństwie do innych kamerek sprowadzanych z zagranicy Orllo XPRO SHARK 4K oferuje 24 miesięczną gwarancje realizowaną w kraju. Decydując się na zakup tej kamerki w zestawie otrzymujemy wszystkie niezbędne akcesoria. Dokupić musimy jedynie kartę pamięci microSD.