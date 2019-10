Orllo - prosty monitoring dla każego

"Monitoring" - to słowo przywodzi na myśl liczne kamery i dziesiątki metrów kabli prowadzących od nich obraz do monitorów kontrolnych. O ile było tak dobrych dwadzieścia lat temu, dzisiaj monitoring każdy może wykonać sam - bez konieczności bałaganienia, przeciągania przewodów, znajomości technologii i oczywiście konieczności zatrudniania kogokolwiek. Wszystko dzięki rozwiązaniom ORLLO!

Bezpieczeństwo jest w dzisiejszych czasach kwestią bardzo istotną. Monitoring to jego skuteczny gwarant - niezależnie od tego, gdzie przebywasz, pozwala nadzorować w czasie rzeczywistym mieszkanie, dom czy posesję. Czy uwierzysz, że jego założenie to kwestia zaledwie kilkunastu minut i nie musisz do tego kupować żadnych kabli, kuć ścian, ani zmieniać czegokolwiek? Orllo stworzyło swoje rozwiązania z myślą o dwóch aspektach. Pierwszy to prostota montażu, drugi - uniwersalność. Dlatego nie potrzebna Ci żadna wiedza techniczna, ani też nie musisz zatrudniać do montażu ekipy fachowców. Umożliwia to technologia bezprzewodowa, która wyznaczyła kres okablowaniu. Dzięki temu nic Cię nie ogranicza i możesz zajrzeć poprzez obiektyw kamery do swojego domu nawet, gdy jesteś na drugim końcu świata!

Orllo to także wysoka jakość produktów, gwarantująca ich bezawaryjność oraz długotrwałą eksploatację. Dlatego jeśli cenisz spokój i bezpieczeństwo, a zarazem lubisz szybkie i łatwe rozwiązania, sprawdź poniższe propozycje!

Bezprzewodowe kamery do monitoringu ORLLO

Bezprzewodowe kamery do monitoringu to szeroki wybór modeli do różnorakich zastosowań. Taki wybór daje szerokie możliwości zastosowania, dopasowane do indywidualnych potrzeb. Przykłady? Kamery wewnętrzne, taka jak ORLLO NV900 PRO pomogą Ci chronić mieszkanie, dom, sklep lub magazyn. Zapisuje nagrania w jakości Full HD, dzięki czemu widoczny jest na nich każdy szczegół, a obrotowa głowica pozwala oglądać całe pomieszczenie - od lewej do prawej i od podłogi do sufitu. Wśród jej licznych zalet można wymienić m.in. regulację czułości wykrywania ruchu, tryb nocny czy system powiadomień alarmowych - otrzymujesz je na smartfona oraz e-mail natychmiast po wykryciu ruchu!

ORLLO NV900 PRO

A może chcesz monitorować nie tylko dom w środku, ale również jego rejony zewnętrzne, jak taras? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć dwóch - zewnętrznej i wewnętrznej, a następnie mieć w jednej aplikacji podgląd z obu w tym samym czasie. Jedną z kamer zewnętrznych może być np. ORLLO ROTATION FHD. Jest to kamera obrotowa (355° w poziomie i 90° w pionie), z czterokrotnym zoomem optycznym, trybem nocnym oraz funkcją zapisywania obrazu w jakości FullHD. Wbudowana, wydajna antena WiFi w połączeniu z redukcją zakłóceń sygnału, zapewniają stabilny i mocny sygnał bezprzewodowy, dzięki czemu łączność z tym modelem jest stała.

Ale czy jedna kamera zewnętrzna i jedna wewnętrzna obejmą cały teren? Raczej wątpliwe, z czego producent zdaje sobie sprawę i na takie sytuacje przygotował kompletny zestaw czterech kamer z nagrywarką. Są to modele uniwersalne, które mogą być używane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wszystkie zestawy kamer mają solidną, metalową obudowę, chroniącą je przed uszkodzeniami oraz gwarantującą działanie kamer w temperaturach od -30°C do 70°C, obsługują tryb nocny (zasięg nawet do 60m), każda wyposażona została w przetwornik obrazu SONY IMX 323 2Mpx (dzięki czemu może zapisywać nagrania w jakości FullHD), a nagrywarka umożliwia zapisywanie i archiwizowanie dużych ilości nagrań. Jeśli miejsca będzie brakować, możesz dokupić dysk twardy nawet do 8TB pojemności. Każdą z kamer można zaprogramować tak, aby po wykryciu ruchu wysyłała powiadomienie alarmowe na telefon, e-mail oraz dysk Google. Możesz sprawdzić widok z każdej z nich w dowolnej chwili - wystarczy jedna aplikacja i już ma się pełen ogląd sytuacji.

A co zrobić w sytuacji, gdy obserwowany teren stoi od wszelkich źródeł zasilania, a zasięgu Wi-fi nie ma lub jest tak słaby, że rwie się co chwilę? Można tu podać za przykład dom w trakcie budowy, leśniczówkę, punkt obserwacyjny nad jeziorem, itp. Tu Orllo oferuje kamery na kartę SIM, jak na przykład zestaw kamer do monitoringu GSM: ORLLO CAMSIM 3G + SIMPLE 3G. Po zainstalowaniu karty SIM masz podgląd online wszędzie tam, gdzie jest sieć komórkowa, dlatego jeśli na terenie ciężko jest uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowej i tak masz podgląd z kamery, nawet jeśli przebywasz na drugim końcu świata. Kąt widzenia kamer wynosi 120°, a monitoring w nocy jest skuteczny dzięki wbudowanym, mocnym diodom IR. Nagrania mogą być zapisywane w pętli na karcie SD (do 32GB pojemności) lub na darmowym, wirtualnym dysku w chmurze. Obie kamery korzystają ze wspomnianej wcześniej redukcji zakłóceń sygnału.

Alternatywą może być kamera z wbudowaną baterią. np. ORLLO CAMSIM-2 lub z zasilaniem solarnym - jak ORLLO CAMSIM 2-S. Kamera solarna działa tak samo, jak zasilane przez prąd lub akumulator - panel solarny umożliwia działanie bez dodatkowego zasilania sieciowego nawet do kilku miesięcy, podgląd w telefonie na żywo jest dostępny z każdego miejsca na świecie z dostępem do internetu, wykrywa ruch i wysyła powiadomienia alarmowe kilkoma kanałami. Jest to kamera na kartę telefoniczną SIM, dlatego możliwa jest zarówno obsługa sieci 4G LTE, jak i WiFi.

ORLLO CAMSIM-2S

Rozwiązania ORLLO, które pomogą w monitoringu

Kamery ORLLO są wyposażone w podczerwień i system automatycznego przełączania dzień/noc. Dzięki podświetleniu led i wysokiej jakości obiektywu mamy kolorowy obraz w nocy! Umożliwia to na przykład model ORLLO GOODCAM Z4.

ORLLO GOODCAM Z4

Jak wspomniano na początku tego tekstu, ORLLO stawia na prostotę rozwiązań, dlatego niezależnie od tego, czy będzie to kamera wewnętrzna, czy solarna, każdą możesz zamontować samodzielnie. Po zakupie wybranego modelu wystarczy ściągnąć dedykowaną aplikację i dodać do niej numer kamery. Wszystko opisane jest szczegółowo w instrukcji każdej z nich. Dzięki zdalnemu serwerowi DDNS, konfiguracja urządzenia jest banalnie prosta, a korzystanie z podglądu w aplikacji całkowicie darmowe. Umożliwia ona również zdalny dostęp do nagrań na karcie SD w połączonej kamerze, co pozwala w każdej chwili obejrzeć je bądź pobrać na telefon lub komputer. Warto podkreślić, że jest to rozwiązane spotykane tylko w kamerach ORLLO i w wielu sytuacjach bardzo praktyczne, np. gdy kamera została umieszczona w trudno dostępnym miejscu lub wysoko. Dzięki możliwości bezprzewodowego pobierania nagrań nie musisz za każdym razem dostawać się do niej, aby wyjąć kartę pamięci w celu ich skopiowania.

Wszystkie te rozwiązania sprawiają, że ciężko znaleźć konkurencję, która dorównałaby poziomem ORLLO. Ostatnią ważną cechą produktów tej firmy są niezwykle przystępne ceny, dzięki czemu obojętnie od tego, czy chcesz zamontować w salonie jedną kamerę czy też planujesz cały system wewnątrz i na zewnątrz - na pewno zmieścisz się w posiadanym budżecie!

ORLLO to nie tylko monitoring!

Jeśli nie potrzebujesz monitoringu i kamer, ORLLO ma dla Ciebie inną, równie ciekawą propozycję - inteligentny system alarmowy. Doskonałym przykładem jest ORLLO I-CARE. To kompletny zestaw, którym możesz sterować przez telefon z każdego miejsca na świecie (za pośrednictwem sieci GSM). W jego skład wchodzi centrala, czujnik ruchu, kontaktron, gniazdko WiFi, pilot, czujnik zalania, a także przekaźniki do zdalnego otwierania i zamykania bramy lub rolet. "Harmonogram uzbrojenia" pozwala na wybranie ustawień pracy systemu w wybranych dnia i godzinach. Praktyczną funkcją jest przypisanie numerów SOS - w momencie zajścia incydentu wysyłany jest alarm na ustalone numery telefonów. Możliwe jest także powiadomienie dźwiękowe (syreny) o uzbrojeniu i rozbrojeniu, a także uzbrajanie i rozbrajanie alarmu za pomocą aplikacji, wiadomości SMS czy pilota. Kolejna praktyczna funkcja to nagrywanie dźwięku po wyzwoleniu alarmu.

Szeroka gama wysokiej jakości produktów ORLLO sprawia, że oszczędzasz pieniądze (nie przepłacając i nie muszą opłacać fachowców od montażu), a jednocześnie zapewniasz sobie perfekcyjny system alarmowy! Koniecznie sprawdź już dzisiaj, które z produktów tego producenta będą najlepiej nadawać się do Twoich celów!