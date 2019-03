Oryginalne Diablo powraca dzięki współpracy Blizzard Entertainment i GOG.COM

Spółka Blizzard Entertainment nawiązała współpracę z platformą GOG.COM, aby ponownie udostępnić graczom klasyczne gry Blizzarda. Jako pierwsze do sprzedaży trafia Diablo, legendarna fabularna gra akcji z 1996 r. To dzięki niej gracze poznali mroczny świat Sanktuarium, który postawił przed nimi wiele satysfakcjonujących wyzwań.

Oryginalne Diablo trafia po raz pierwszy do dystrybucji cyfrowej na platformie GOG.COM. Gracze, którzy pragną odtworzyć autentyczne wspomnienia sprzed ponad 20 lat, mogą zagrać tak, jak w 1996 r. – w oryginalnej grafice SVGA przy 20 klatkach animacji na sekundę, łącząc się ze znajomymi poprzez klasyczną wersję serwisu sieciowego Battle.net. Blizzard nawiązał również współpracę z GOG.COM, aby stworzyć zaktualizowaną wersję gry, która zapewnia zgodność z systemem Windows 10 oraz zawiera szereg poprawek błędów. Gracze mogą wybrać preferowaną wersję gry w programie startowym.

„Żałowaliśmy, że te kultowe tytuły nie były dostępne dla graczy. Cieszymy się bardzo, że współpraca z zespołem GOG.COM pomoże to zmienić” – powiedział Rob Bridenbecker, wiceprezes i producent wykonawczy spółki Blizzard Entertainment. „Nie mogliśmy się tego doczekać. Mamy nadzieję, że graczy ucieszy możliwość powrotu do tych klasyków”.

Poza Diablo Blizzard planuje wprowadzić na platformę GOG.COM inne klasyczne gry: Warcraft: Orcs & Humans oraz Warcraft II. Więcej informacji na temat planowanego powrotu do Azeroth pojawi się już wkrótce.

„Przedzieranie się przez klasyczne podziemia Diablo we współpracy z Blizzardem to niezwykle emocjonujące doświadczenie” – powiedział Oleg Klapovsky, SVP w spółce GOG. „Dla wielu z nas to przeżycie o znaczeniu osobistym. Co więcej, to o tę grę najczęściej dopominała się nasza społeczność. Teraz zarówno weterani jak i nowi gracze znów będą mogli wysłuchać rad Mędrca Caina i zapuścić się w podziemia katedry w Tristram”.

Diablo dostępne jest w cenie 34,99 złotych. Kliknij tutaj, aby nabyć ten wspaniały tytuł!