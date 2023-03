Orzeł wylądował - sprawdzam Gigabyte RTX 4080 Eagle OC

Od premiery RTX 4080 minęło już prawie pięć miesięcy. Zieloni dopracowali przez ten czas swoje sterowniki, zostało wyposzczonych kilka nowych tytułów obsługujących DLSS i Ray Tracing. Czy jednak jest to wystarczający powód, aby szukając nowego wydajnego GPU sięgnąć po rozwiązanie od NVIDII?

By móc udzielić odpowiedzi na to pytanie, postanowiłem po raz kolejny przetestować RTX 4080. Tym razem padło na kolejną “budżetową” konstrukcję - o ile w ogóle można tak mówić o karcie kosztującej ponad sześć tysięcy złotych - od Gigabyte. Czy zmieniła się moja opinia o najnowszych RTX-ach?

Gigabyte Eagle OC- budowa karty

Do testów otrzymałem GPU od Gigabyte z serii Eagle. Dopisek OC w nazwie sugeruje, że producent zdecydował się na podbicie zegarów rdzenia Ada Lovalece o 15 MHz. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie miałem okazji sprawdzić najtańszych modeli z oferty Gigabyte. Przez lata swoją większą uwagę skupiałem w stronę droższych serii pokroju Aorus czy Vision od tego producenta, więc z lekkim niepokojem otwierałem karton, obawiając się, na czym producent był w stanie zaoszczędzić. Cóż - moje obawy okazały się całkowicie... niesłuszne!

fot. D.Kujawski/PCWorld Na rewersie znajdziemy metalowy backplate z dużym otworem przelotowym dla lepszego chłodzenia

Zarówno wymiary, jak i waga karty wyjętej z opakowania sugerują, że nie oszczędzano na systemie chłodzenia. To jest wręcz ogromne! Całkowite wymiary karty to 34,2 x 15 x 7 cm przy wadze prawie 1,9 kg. Oczywiście konstrukcja chłodzenia to standardowy trójwentylatorowy system. Zatem gdzie oszczędności?

Jedyny podświetlany element na karcie to logo producenta

Tych jest kilka, jednak nie wpływają one na wydajność. Heatpipy nie zostały poniklowane, na Eaglu nie uświadczymy rozbudowanego podświetlenia RGB. Również cała osłona wentylatorów została wykonana z matowego tworzywa sztucznego. Możemy podejrzewać, że w celu zachowania jak najniższej ceny karty, Gigabyte zdecydowało się na wykorzystanie lekko zmodyfikowanego referencyjnego projektu płytki PCB dostawczego przez NVIDIĘ. Zapewne z tego samego względu producent zdecydował się na konfigurację sekcji zasilania 18+3, wykorzystującą 50 A mosfety typu DrMOS. I choć może specyfikacja ta nie wygląda imponująco, to spełnia swoją funkcję znakomicie i nie odbiega od tego, co widzieliśmy na kartach konkurencji. Można powiedzieć tylko tyle - albo aż tyle, zależnie od tego, czego oczekujemy od nowego GPU.

Karta Gigabyte, podobnie jak pozostali przedstawiciele serii Ada Lovalace, korzysta z 16-pionowego złącza zasilania. Producent również nie zdecydował się na zmianę w przypadku wyjść wideo i do dyspozycji mamy standardowy komplet składający się z trzech DisplayPortów oraz jednego HDMI 2.1.

Wielkość pamięci 16 GB Szerokość magistrali pamięci 256 bit DRAM Type GDDR6x Zegar grafiki 2205 MHz Częstotliwość podwyższona (MHz) 2520 MHz Szybkość pamięci 22.4 Gbps Ilość rdzeni cuda 9 728 Przepustowość pamięci (GB/sec) 716.8 Microsoft DirectX Microsoft DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 Typ złącza PCI-E 4.0 HDMI HDMI 2.1 DisplayPort DP1.4a x 3 Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym 7680x4320 Szerokość 3.5 slot Wymiary karty 329,4 x 141,6 x 69,7 mm TDP karty graficznej (W) 320 W Dodatkowe złącza zasilania 16-pin x1

Platforma testowa i testy

Każdy z testów został przeprowadzony trzykrotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości.

Standardowo nasze testy 3D rozpoczniemy od syntetycznych benchmarków 3DMark. Teoretycznie jedynymi testami syntetycznymi 3DMark niezależnymi od procesora są Port Royal i Speedway. Sprawdzają one również wydajność układów w obliczeniach śledzenia promieni (Ray Tracing). Wyniki z testów Time Spy oraz Fire Strike w ustawieniach Extreme pokazują tylko rezultat osiągany przez samą kartę graficzną - tak zwany “GPU Score”.

Gigabyte RTX 4080 Eagle OC - wydajność

Gigabyte RTX 4080 Eagle OC - wydajność ( ) × 3DMark Fire Strike Extreme 3DMark Fire Strike Extreme 3DMark Port Royal 3DMark Port Royal 3DMark Speed Way 3DMark Speed Way 3DMark Port Royal 3DMark Port Royal Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Counter-Strike: Global Offensive – ustawienia najniższe Counter-Strike: Global Offensive – ustawienia najniższe Far Cry 5 – ustawienia ultra Far Cry 5 – ustawienia ultra Forspoken PC - ultra high Forspoken PC - ultra high GTA 5 – ustawienia b. wysokie GTA 5 – ustawienia b. wysokie Hogwarts Legacy - ustawienia ultra Hogwarts Legacy - ustawienia ultra Hogwarts Legacy - ustawienia ultra Ray Tracing 4K Hogwarts Legacy - ustawienia ultra Ray Tracing 4K Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Returnal - ustaw epic RT włączony Returnal - ustaw epic RT włączony Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Sons of the forest - ustawienia najwyższe Sons of the forest - ustawienia najwyższe Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Wiedźmin 3 RayTracing 4K Wiedźmin 3 RayTracing 4K

Testowany model Gigabyte wypada pod względem wydajności tak, jak można było przypuszczać - niemal identycznie, jak pozostałe testowane RTX 4080. Największe różnice wynikają z zastosowania najnowszej wersji sterowników dostępnych na stronie producenta. Postanowiłem również do procedury testowej dodać kilka najnowszych tytułów. Niestety, jeżeli liczymy płynną rozgrywkę z włączonym Ray Tracingiem w Wiedźminie 3 czy Hogwarts Legacy, poniekąd zmuszeni jesteśmy do korzystania z SuperSamplingu. Na szczęście mamy do dyspozycji DLSS 3.0.

To, co jednak miło mnie zaskoczyło, to kultura pracy. Eagle nawet podczas długotrwałych testów nie przekroczył 65°C. Dodatkowo karta jest naprawdę cicha mimo utrzymywania zegaru boost powyżej 2800 MHz.

Podkręcanie

Musiałem też sprawdzić, jak model od Gigabyte wypada pod względem możliwości przetaktowania. Cóż - podbicie przez producenta częstotliwość rdzenia o 15 MHz potraktowałem jako niewystarczające.

Jak wygląda sytuacja z podkręcaniem kart wyposażonych w rdzenie Ada Lovalace, wspominałem nieraz. Nvidia ograniczyła możliwość sterowania napięciem zasilania rdzenia, więc w momencie, kiedy zaczynamy przetaktowywać rdzeń na podwyższonym limicie mocy, dość szybko zaczyna nam to ograniczać cały proces. Dodatkowo musimy pamiętać, że kolejnym ograniczeniem jest temperatura samego układu AD103.

Jak zatem cały proces wypadł na karcie Gigabyte? Zaskakująco dobrze! Karta była w stanie pracować z zegarem boost sięgającym nawet 2 955 MHz oraz częstotliwością efektywną pamięci GDDR6X wynosząca 25 040 MHz. Dzięki temu Eagle po OC osiągnął najwyższy wynik w teście 3D Mark Port Royal ze wszystkich testowanych przeze mnie RTX 4080! Możemy jednak założyć, że to bardziej kwestia szczęścia w tak zwanej “loterii krzemowej” i trudno oczekiwać, aby każdy model RTX 4080 od Gigabyte był w stanie osiągnąć takie rezultaty, choć szkoda.

Podsumowanie

RTX 4080 Eagle od Gigabyte miło mnie zaskoczył. Choć sama wydajność RTX 4080 była mi już dobrze znana, to pod względem kultury pracy, a przede wszystkim możliwości na przetaktowywania, byłem wręcz zaszokowany. Eagle to kolejna karta, która udowadnia, że czasem nie warto dopłacać do droższych modeli. Cóż - jeżeli nie zależy nam na wielokolorowym podświetleniu RGB czy budowie wykonanej z aluminium, która i tak nie nie wpływa na ogólną wydajność, to może naprawdę nie warto?

Największą wadą wciąż jednak wydaje się cena ponad 6000 zł za RTX 4080 - to dalej bardzo dużo. Jednak nie mamy co liczyć na szybkie obniżki. Niestety, w przypadku rynku podzespołów komputerowych śmiało można powiedzieć, że tanio to już było. Więc jeżeli poszukujecie wydajnego i przede wszystkim “taniego” RTX 4080, model Eagle jest warty zainteresowania.