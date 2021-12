Oscarowy tydzień w HBO GO. Sprawdźcie najnowsze premiery!

W ciągu najbliższych siedmiu dni w ofercie HBO GO pojawi się wiele rewelacyjnych i nagrodzonych filmów. Wśród nich znajdziemy m.in. "Kształt wody".

Spis treści

Platforma HBO GO na świąteczny tydzień przygotowała dla swoich abonentów wiele ciekawych premier. Wśród nich warto wyróżnić nagrodzony czterema Oscarami Kształt wody, wyreżyserowany przez Guillermo del Toro oraz Trzy billboardy za Ebbing, Missuori, na role w którym Oscary otrzymali Frances McDormand oraz Sam Rockwell.

Kształt wody

Elisa nie miała łatwego życia. Jest sierotą, która nigdy nie poznała swoich rodziców. Jest niema, co oznacza, że automatycznie skazywana na bycie gorszą. W świecie, w którym żeby coś osiągnąć, trzeba przepychać się łokciami, jest skazana na życie z miesiąca na miesiąc i usługiwanie bardziej przebojowym ludziom. Elisa ma jednak coś, czego inni nie mają: ogromną empatię i jeszcze większą wyobraźnię. Cechy te przydadzą jej się w laboratorium rządowym, w którym pracuje jako sprzątaczka, a w którym spotyka pewnego dnia uwięzionego przez wojsko stwora rodem z hollywoodzkich horrorów. Gdy jednak zaczyna mu się przyglądać i go poznawać, uświadamia sobie, że to nie żadna bestia, lecz wrażliwa i krucha istota, która została już w dniu urodzenia skazana na życie w cierpieniu w świecie ludzi.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Guillermo del Toro

: Guillermo del Toro Scenariusz : Guillermo del Toro, Vanessa Taylor

: Guillermo del Toro, Vanessa Taylor Gatunek : dramat, fantasy

: dramat, fantasy Obsada : Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg, Doug Jones, David Hewlett

: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg, Doug Jones, David Hewlett Data premiery: 25 grudnia

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

Małe miasteczko na amerykańskiej prowincji. Od morderstwa córki Mildred Hayes upłynęło kilka miesięcy, a lokalna policja nadal nie wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana kobieta decyduje się na śmiałe posunięcie: wynajmuje trzy tablice reklamowe na drodze wiodącej do miasteczka i maluje na nich prowokacyjny przekaz, skierowany do szanowanego przez lokalną społeczność szefa policji, szeryfa Williama Willoughby’ego. Gdy do akcji wkracza zastępca szeryfa, posterunkowy Dixon – niezrównoważony, porywczy maminsynek, któremu zarzuca się zamiłowanie do przemocy – starcie między Mildred Hayes a lokalnymi siłami porządkowymi przeradza się w otwartą wojnę.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Wielka Brytania

: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania Reżyseria : Martin McDonagh

: Martin McDonagh Scenariusz : Martin McDonagh

: Martin McDonagh Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes, Peter Dinklage, Abbie Cornish, Lucas Hedges

: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes, Peter Dinklage, Abbie Cornish, Lucas Hedges Data premiery: 24 grudnia

World War Z

Bliżej nieokreślona, niedaleka przyszłość. Gerry Lane to były pracownik jednej z agencji ONZ. Mężczyzna na pozór niczym się nie wyróżnia. Jest kochającym ojcem i mężem, a jego rodzina wiedzie życie typowych Amerykanów. Pewnego poranka wszystko nagle się zmienia. Na całym świecie zaczyna rozprzestrzeniać się wirus zamieniający ludzi w zombie. Aby zapewnić bezpieczeństwo najbliższym, Gerry dołącza do zespołu ONZ, który podejmuje się walki z epidemią. Mają coraz mniej czasu, by zidentyfikować i pokonać tajemniczy wirus.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Marc Forster

: Marc Forster Scenariusz : Matthew Micheal Carnahan, Drew Goddard, Damon Lindelof

: Matthew Micheal Carnahan, Drew Goddard, Damon Lindelof Gatunek : akcja, horror

: akcja, horror Obsada : Brad Pitt, Daniella Kertesz, Mireille Enos, James Badge Dale, Ludi Boeken, Matthew Fox, David Morse, Elyes Gabel

: Brad Pitt, Daniella Kertesz, Mireille Enos, James Badge Dale, Ludi Boeken, Matthew Fox, David Morse, Elyes Gabel Data premiery: 20 grudnia

Wszystkie nowości HBO GO w tym tygodniu:

poniedziałek (20 grudnia)

Pazury [odc. 1-2, sezon 4]

Niepewne [odc. 9, sezon 5]

Pohamuj entuzjazm [odc. 9, sezon 11}

Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu [odc. 4, sezon 1]

World War Z

wtorek (21 grudnia)

Zerwaliśmy

środa (22 grudnia)

Ogrodnicy [odc. 3, sezon 1]

czwartek (23 grudnia)

I tak po prostu... [odc. 4, sezon 1]

Ray

Zaczarowane ciasto świąteczne

Kartografia pod jemiołą

Czarowna bransoletka

Nigdy nie całuj faceta w świątecznym swetrze

piątek (24 grudnia)

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

sobota (25 grudnia)

Judasz i Czarny Mesjasz

Dobre rady Johna Wilsona [odc. 5, sezon 2]

Dziecko

Żółta róża

Kształt wody

Wojownicze żółwie ninja

Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia

niedziela (26 grudnia)

Przybysze [odc. 5, sezon 2]

Umowa na zawsze

W co grają ludzie

