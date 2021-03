Oscary 2021 – ogłoszono nominacje, a wśród nich polski akcent

Ogłoszono nominacje do Nagród Akademii Filmowej. Wśród nich faworyci, jak np. Nomadland oraz kilka niespodzianek. Polska również ma przedstawiciela.

Wielkimi krokami zbliża się 93. gala rozdania Nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Z powodu panującej nadal pandemii Covid-19, tegoroczna impreza została przesunięta i odbędzie się wyjątkowo 25 kwietnia, a nie jak dotychczas w pierwszej połowie lutego. Nie zmienia to faktu, że jak co roku wydarzenie wzbudza ogromne zainteresowanie oraz emocje i nie inaczej jest tym razem. Szczególnie, iż właśnie ogłoszono nominacje do tegorocznych Oscarów.

Na opublikowanych listach znaleźli się zarówno faworyci, jak i kilka niespodzianek. Jak przewidywano, najwięcej nominacji uzyskał Nomadland, znajdując się na listach w aż sześciu kategoriach, ustępując jedynie filmowi Munk, który konkuruje w dziesięciu kategoriach. Oba dzieła zresztą otrzymały nominacje m.in. dla Najlepszego filmu oraz za Najlepszy Scenariusz.

Munk z Garym Oldmanem zebrał najwięcej nominacji w tym roku

Obraz z Garym Oldmanem, który również uzyskał za tę rolę nominacją w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy to zresztą nie jedyny sukces platformy Netflix. Docenione zostały bowiem też inne produkcje serwisu, a mianowicie Wyprawa na Księżyc za Najlepszy film animowany oraz Cząstki kobiety – nominacja dla Vanessy Kirby w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa.

Również Polska ma powody do pewnej dozy radości, bo choć Boże ciało nie dostało się na listę Najlepszych filmów zagranicznych, to reprezentować nas będzie Dariusz Wolski w kategorii Najlepsze zdjęcia za swoją pracę przy filmie Nowiny ze świata. Obraz z Tomem Hanksem również jest produkcją oryginalną Netflixa.

Dariusz Wolski otrzymał nominację w kategorii Najlepsze zdjęcia

Poniżej zamieszczamy nominacje w najważniejszych kategoriach oraz konkurentów naszego rodaka.

Nominacje do Oscara

Najlepszy Film

Ojciec

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Obiecująca. Młoda. Kobieta.

Sound of Metal

Proces Siódemki z Chicago

Najlepsza Reżyseria

Thomas Vinterberg - „Na rauszu”

- „Na rauszu” David Fincher - “Mank”

- “Mank” Lee Isaac Chung - “Minari”

- “Minari” Chloé Zhao “Nomadland”

“Nomadland” Emerald Fennell - “Obiecująca. Młoda. Kobieta.”

Najlepszy Aktor Pierwszoplanowy

Riz Ahmed (“Sound of Metal”)

(“Sound of Metal”) Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s: Matka Bluesa ”)

(“Ma Rainey’s: Matka Bluesa ”) Anthony Hopkins (“Ojciec”)

(“Ojciec”) Gary Oldman (“Mank”)

(“Mank”) Steven Yeun (“Minari”)

Najlepsza Aktorka Pierwszoplanowa

Viola Davis („Ma Rainey’s: Matka Bluesa”)

(„Ma Rainey’s: Matka Bluesa”) Andra Day („The United States v. Billie Holiday”)

(„The United States v. Billie Holiday”) Vanessa Kirby (“Cząstki kobiety”)

(“Cząstki kobiety”) Frances McDormand (“Nomadland”)

(“Nomadland”) Carey Mulligan (“Obiecująca. Młoda. Kobiata.”)

Najlepszy Aktor Drugoplanowy

Sacha Baron Cohen (“Proces Siódemki z Chicago”)

(“Proces Siódemki z Chicago”) Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”)

(“Judas and the Black Messiah”) Leslie Odom Jr. (“Pewnej nocy w Miami...”)

(“Pewnej nocy w Miami...”) Paul Raci (“Sound of Metal”)

(“Sound of Metal”) Lakeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”)

Najlepsza Aktorka Drugoplanowa

Maria Bakalova (“Kolejny Film o Boracie”)

(“Kolejny Film o Boracie”) Glenn Close (“Elegia dla bidoków ”)

(“Elegia dla bidoków ”) Olivia Colman (“Ojciec”)

(“Ojciec”) Amanda Seyfried (“Mank”)

(“Mank”) Yuh-jung Youn (“Minari”)

Najlepszy Film Animowany

Naprzód

Wyprawa na księżyc

Baranek Shaun Film. Farmageddon

Co w duszy gra

Sekret wilczej gromady

Najlepszy Scenariusz Adaptowany

Scenariusz - Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman, Lee Kern. Historia - Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Nina Pedrad (“Kolejny Film o Boracie”)

(“Kolejny Film o Boracie”) Christopher Hampton i Florian Zeller (“Ojciec”)

(“Ojciec”) Chloé Zhao (“Nomadland”)

(“Nomadland”) Kemp Powers („Pewnej nocy w Miami…”)

(„Pewnej nocy w Miami…”) Ramin Bahrani (“Biały Tygrys”)

Najlepszy Scenariusz Oryginalny

Scenariusz - Will Berson, Shaka King. Historia - Will Berson, Shaka King, Kenny Lucas, Keith Lucas (“Judas and the Black Messiah”)

(“Judas and the Black Messiah”) Lee Isaac Chung (“Minari”)

(“Minari”) Emerald Fennell (“Obiecująca. Młoda. Kobieta.”)

(“Obiecująca. Młoda. Kobieta.”) Scenariusz - Darius Marder, Abraham Marder, Historia - Darius Marder, Derek Cianfrance (“Sound of Metal”)

(“Sound of Metal”) Aaron Sorkin (“Proces Siódemki z Chicago”)

Najlepsze Zdjęcia

Sean Bobbitt (“Judas and the Black Messiah”)

(“Judas and the Black Messiah”) Erik Messerschmidt (“Mank”)

(“Mank”) Dariusz Wolski (“Nowiny ze Świata”)

(“Nowiny ze Świata”) Joshua James Richards (“Nomadland”)

(“Nomadland”) Phedon Papamichael (“Proces Siódemki z Chicago”)

Najlepszy Film Nieanglojęzyczny

Na rauszu

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

Film Dokumentalny

Collective

Crip Camp

Agent kret

Ośmiornica, nauczycielka życia

Time

Konkurencja jest poważna, teraz przyszło nam już tylko czekać na ogłoszenie wyników.