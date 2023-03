Oscary 2023 – gdzie obejrzeć ceremonię? Gdzie zobaczyć nominowane filmy?

Oscarowa gala jak co roku rozpala sporo emocji – zarówno za sprawą nominowanych filmów, jak i kreacji gwiazd i rozmaitych kontrowersji. Gdzie obejrzeć ceremonię wręczenia Oscarów?

95. ceremonia wręczenia Oscarów

Z roku na rok rozdanie Oscarów przyciąga coraz mniejszą liczbę widzów, ale wciąż są to najbardziej prestiżowe nagrody w branży filmowej. Wręczane są w światowej stolicy kina, czyli w Hollywood – od 2002 roku ceremonie odbywają się w słynnym Teatrze Dolby.

W 2023 roku Oscary zostaną wręczone w nocy, 13 marca czasu polskiego. Będzie to już 95. ceremonia wręczenia nagród filmowych, a w tym roku galę poprowadzi Jimmy Kimmel – znany i lubiany amerykański komik, aktor i prowadzący talk-showów. Przed ceremonią oczywiście odbędzie się tzw. czerwony dywan, czyli oficjalne przybycie zaproszonych na uroczystość gwiazd, które zaprezentują swoje kreacje i zapozują do zdjęć. Co ciekawe, w tym roku dywan wcale nie będzie czerwony – ma być utrzymany w kolorze szampana.

Gdzie będzie można zobaczyć te wszystkie hollywoodzkie cuda? Jeśli nie możecie wybrać się do Kalifornii, nic straconego – galę obejrzycie za pośrednictwem CANAL+ i serwisu streamingowego CANAL+ online. Transmisja z "czerwonego dywanu" w tym roku rusza o 23:30, natomiast rozpoczęcie wręczania nagród przewidziane jest na godzinę 1:30.

Filmy nominowane do Oscara

Najważniejsze nagrody branży filmowej przyznawane są w 24 kategoriach – w każdej z nich nominowane zostaje maksymalnie 5 filmów, z wyjątkiem kategorii "Najlepszy Film", w której o złotą statuetkę może ubiegać się aż 10 produkcji. W tym roku wśród nominowanych pojawił się polski akcent – szansę na statuetkę w kategorii Film międzynarodowy ma IO w reżyserii Jerzego Skolimowskiego.

Gdzie obejrzeć nominowane filmy? Część z nich jest dostępna na platformach streamingowych, niektóre można jednak obejrzeć wyłącznie w kinach:

Wszystko wszędzie naraz – Prime Video, w niektórych kinach

– Prime Video, w niektórych kinach Na zachodzie bez zmian – Netflix

– Netflix Duchy Inisherin – Disney+; w niektórych kinach

– Disney+; w niektórych kinach Elvis – Canal+, CHILI, HBO Max, iTunes, Player, Rakuten

– Canal+, CHILI, HBO Max, iTunes, Player, Rakuten Avatar: Istota wody – w kinach

– w kinach Top Gun: Maverick – Canal+, CHILI, iTunes, Player, Rakuten, SkyShowtime

– Canal+, CHILI, iTunes, Player, Rakuten, SkyShowtime Fabelmanowie – w niektórych kinach

– w niektórych kinach W trójkącie – w niektórych kinach

– w niektórych kinach Tár – w kinach

– w kinach Women Talking – film nie jest dostępny w Polsce

– film nie jest dostępny w Polsce Blondynka – Netflix

– Netflix To Leslie – film nie jest dostępny w Polsce

– film nie jest dostępny w Polsce Wieloryb – w niektórych kinach

– w niektórych kinach Aftersun – w niektórych kinach

– w niektórych kinach Living – film nie jest dostępny w Polsce

– film nie jest dostępny w Polsce Most – Apple TV

– Apple TV Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu – Disney+

– Disney+ Glass Onion: Film z serii "Na noże" – Netflix

– Netflix Guillermo del Toro: Pinokio – Netflix

– Netflix Marcel Muszelka w różowych bucikach – film nie jest dostępny w Polsce

– film nie jest dostępny w Polsce Kot w butach: Ostatnie życzenie – w kinach

– w kinach Morska bestia – Netflix

– Netflix To nie wypanda – Disney+, Player.pl, Chili, CANAL+, Apple TV

– Disney+, Player.pl, Chili, CANAL+, Apple TV Bardo, fałszywa kronika garści prawda – Netflix

– Netflix Imperium światła – w niektórych kinach

– w niektórych kinach Babilon – w niektórych kinach

– w niektórych kinach Batman – HBO Max

– HBO Max Paryż pani Harris – CANAL+, Apple TV

