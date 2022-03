Ostatni dzień na planie The Walking Dead. Ekipa żegna się z fanami [ZDJĘCIA]

Ekipa The Walking Dead zakończyła właśnie kręcenie ostatniego sezonu serialu, który przez długie lata był jednym z największych hitów stacji AMC.

Premiera adaptacji kultowego komiksu Roberta Kirkmana odbyła się w 2010 roku. Aktorzy oraz obsada serialu pożegnali się dziś z fanami po niemal 12 latach wspólnej pracy na planie.

Jednym z nich był aktor, Norman Reedus wcielający się w motocyklistę Daryla, który na swoim instagramowym profilu opublikował filmik z serialową Carol (Melissa McBride) śpiewającą z nim piosenkę oraz zdjęcie z Michaelem Rookerem, który na początku historii wcielał się w jego brata, Merle'a. Reedus napisał:

To by było na tyle. 11 sezonów, 12 lat. Nigdy nie byłem tak zniszczony i to było absolutne obciążenie. Dziękuję wszystkim, którzy wybrali się z nami na tę przejażdżkę, i co to była za przejażdżka.