Ostatni dzwonek, aby kupić świetny prezent dla żony lub dziewczyny! Te rzeczy będą strzałem w dziesiątkę

Wybór prezentu na gwiazdkę może być bardzo trudny - szczególnie dla tej najważniejszej osoby w naszym życiu. Oto kilka ciekawych gadżetów, które z pewnością wywołają uśmiech na twarzy obdarowanej partnerki.

Spis treści

Elektronika jest jednym z najlepszych pomysłów na prezent. Coraz częściej z jej dobrodziejstw korzystamy codziennie w celu nie tylko zabawy i komunikacji, ale nawet monitorowania naszego zdrowia. Ze względu na to elektroniczne prezenty są tak popularne - są one kwintesencją prezentów i użytecznych, i bardzo przyjemnych.

Jeśli więc zastanawiacie się nad najlepszym prezentem dla swojej partnerki, mamy na to kilka pomysłów. W tym roku może warto postawić na urządzenia, które przyniosą nie tylko użyteczność, ale też trochę uśmiechu i dobrej zabawy. Mamy więc pomysły na elektronikę, która będzie idealną propozycją pod choinkę!

Smartwatche dla żony i partnerki

Smartwatche podbijają serca coraz większej liczby osób i coraz częściej znajdują sobie miejsce na naszych nadgarstkach. Poniżej przedstawiamy kilka interesujących propozycji, które zarówno możliwościami, jak i estetyką, sprawią przemiłą niespodziankę naszej partnerce. Jeśli jednak szukacie zwykłych opasek sportowych, również mamy kilka propozycji., W tym artykule przedstawiamy najlepsze smartbandy na rynku, z kolei w tym artykule możecie przyjrzeć się naszym propozycjom idealnym na prezent do 100 zł lub 200 zł. Dla każdego znajdzie się tam coś fajnego!

Amazfit GTS 4 Mini

Pulsoksymetr : Tak

: Tak Komunikacja : Bluetooth

: Bluetooth Kompatybilna platforma : Android, iOS

: Android, iOS Rozmiar wyświetlacza : 1.65"

: 1.65" Szerokość koperty : 36.66 mm

: 36.66 mm GPS: Tak

Samsung Galaxy Watch 4

Pulsoksymetr : Tak

: Tak Komunikacja : Bluetooth, NFC, WiFi

: Bluetooth, NFC, WiFi Kompatybilna platforma : Android

: Android Rozmiar wyświetlacza : 1.2"

: 1.2" Szerokość koperty : 40.4

: 40.4 GPS: Tak

Apple Watch 8

Pulsoksymetr : Tak

: Tak Komunikacja : Bluetooth, NFC, WiFi

: Bluetooth, NFC, WiFi Kompatybilna platforma : iOS

: iOS Szerokość koperty : 35 mm

: 35 mm GPS: Tak

Najlepsze prezenty - akcesoria

Jednymi z najpopularniejszych prezentów są zdecydowanie różnego rodzaju akcesoria technologiczne. Poniżej przedstawiamy ciekawe propozycje z różnych "terenów" - od self-care'u do fotografii. W tym tekście podsumowaliśmy najfajniejsze słuchawki bezprzewodowe, które na pewno wpadną w ucho każdemu zapalonemu słuchaczowi. Jeśli z kolei szukacie akcesoriów muzycznych do 150 zł - mamy też kilka ciekawych propozycji, które znajdziecie w tym artykule.

Masażer Beautifly B-Body

Rodzaj masażu : Antycellulitowy, Wyszczuplający

: Antycellulitowy, Wyszczuplający Przeznaczenie : Do karku, Do łydek, Do mięśni, Do nóg, Do piersi, Do pleców, Do ud

: Do karku, Do łydek, Do mięśni, Do nóg, Do piersi, Do pleców, Do ud Rodzaj zasilania : Akumulatorowe

: Akumulatorowe Nakładki : Z wypustkami

: Z wypustkami Funkcje: Redukcja cellulitu, Masażer turystyczny

Razer Kraken Kitty

Typ słuchawek : Nauszne

: Nauszne Bezprzewodowe : Nie

: Nie Regulacja głośności : Tak

: Tak Dźwięk przestrzenny : 7.1

: 7.1 Kolor: Różowy

Aparat Polaroid Now

Ogniskowa obiektywu : 106 mm

: 106 mm Automatyczne ustawianie ostrości : tak

: tak Akumulator : litowo-jonowy 1100 mAh

: litowo-jonowy 1100 mAh Waga: 493 g

Szukasz telefonu dla dziewczyny? Te wybory Cię nie zawiodą

Jednym z najbardziej oczywistych "dużych" prezentów na Święta jest smartfon. Używamy go przecież codziennie, towarzyszy nam praktycznie w każdym momencie życia i jest przydatny w wielu sytuacjach - ze względu na to wiele osób decyduje się na taki prezent pod choinkę. Jeśli potrzebujecie dokładniejszych wskazówek dotyczących wyboru telefonu na święta, mamy jeszcze kilka propozycji poza tymi poniżej. Warto zajrzeć do naszego podsumowania najlepszych iPhone'ów - to gratka dla fanów Apple. Z drugiej strony, jeśli zastanawiacie się nad najlepszym smartfonem na święta w ogóle - tutaj podsumowaliśmy najlepsze deale!

Xiaomi Redmi 9C

Wyświetlacz : 6.53", 1600 x 720px, TFT

: 6.53", 1600 x 720px, TFT Pamięć RAM : 2 GB

: 2 GB Pojemność akumulatora : 5000 mAh

: 5000 mAh Procesor : MediaTek Helio G35, Ośmiordzeniowy

: MediaTek Helio G35, Ośmiordzeniowy Aparat : Tylny 13 Mpx + 2 Mpx, Przedni 5 Mpx

: Tylny 13 Mpx + 2 Mpx, Przedni 5 Mpx Komunikacja : Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, microUSB

: Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, microUSB Wersja systemu: Android 10

Samsung Galaxy S20 FE

Wyświetlacz : 6.5", 2400 x 1080px, Super AMOLED

: 6.5", 2400 x 1080px, Super AMOLED Pamięć RAM : 8 GB

: 8 GB Pojemność akumulatora : 4500 GB mAh

: 4500 GB mAh Procesor : Qualcomm Snapdragon 865, Ośmiordzeniowy

: Qualcomm Snapdragon 865, Ośmiordzeniowy Aparat : Tylny 8 Mpx + 2 x 12 Mpx, Przedni 32 Mpx

: Tylny 8 Mpx + 2 x 12 Mpx, Przedni 32 Mpx Komunikacja : 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB typ C

: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, USB typ C Wersja systemu: Android 10

Apple iPhone 13 mini

Wyświetlacz : 5.4", 2340 x 1080px, OLED, Super Retina XDR

: 5.4", 2340 x 1080px, OLED, Super Retina XDR Procesor : Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy

: Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy Aparat : Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx

: Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx Komunikacja : 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, Złącze Lightning

: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, Złącze Lightning Wersja systemu: iOS 15

A może komputer? Te są szybkie i wielozadaniowe

Acer Swift 1 14"

Ekran : 14", 1920 x 1080px, 60Hz

: 14", 1920 x 1080px, 60Hz Procesor : Intel Celeron N4500

: Intel Celeron N4500 Wielkość pamięci RAM : 4 GB

: 4 GB Karta graficzna : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics System operacyjny: Windows 11 Home S

HP 15S-FQ2373NW

Ekran : 15.6", 1920 x 1080px, 60Hz

: 15.6", 1920 x 1080px, 60Hz Procesor : Intel Core i3-1115G4

: Intel Core i3-1115G4 Wielkość pamięci RAM : 8 GB

: 8 GB Karta graficzna : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics System operacyjny: Windows 11 Home

Apple MacBook Air M2