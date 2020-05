Ostatni tydzień papierosów mentolowych w Polsce

Polska Izba Handlu przypomina, że już za tydzień wejdzie w życie w Polsce zakaz sprzedaży papierosów mentolowych, a także z kapsułką smakową. Nie dotyczy to jednak papierosów elektronicznych, podgrzewaczy tytoniu oraz cygar i cygaretek.

Polska Izba Handlu wprowadza zakaz sprzedaży papierosów mentolowych na skutek dyrektywy wydanej przez Unię Europejską w dniu 19 maja 2014 roku. Zakaz obejmie zarówno papierosy, jak i tytoń do palenia, ale czy będzie skuteczny? Forum Konsumentów przeprowadziło badania, z których wynika, że aż 51% palaczy nie wie o nadchodzącym zakazie, a spośród osób, które o nim wiedzą, prawie 20% respondentów deklaruje, że jest gotowa na zakup papierosów mentolowych z czarnego rynku. Zakaz będzie w naszym kraju wyjątkowo odczuwalny - papierosy mentolowe stanowią blisko 30% całego krajowego rynku tytoniowego. Maciej Ptaszyński, Wiceprezes Polskiej Izby Handlu, informuje:

"Wyroby tytoniowe stanowią ważną kategorię sprzedaży w handlu detalicznym. W niektórych sklepach odpowiadają nawet za 40% obrotów. Obawiamy się, że nowe przepisy negatywnie wpłyną na przychody zwłaszcza najmniejszych przedsiębiorców. Ważne jest też budowanie świadomości konsumentów, aby nie szukali wyrobów mentolowych na bazarach. Produkty niewiadomego pochodzenia nie spełniają żadnych norm jakości."

Jak wynika z danych, w Polsce sprzedaż papierosów prowadzi ponad 100 tys. punktów detalicznych. Zysk dla budżetu państwa jest z tego tytułu spory - wynosi ok. 25 miliardów złotych. Jednak realny odpływ konsumentów do szarej strefy będzie oznaczał duże straty i dla budżetu państwa i samego handlu. Chociaż w ostatniej dekadzie udział papierosów z przemytu udało się obniżyć z 19 do ok. 10%, szara strefa wciąż ma się dobrze, na co wpływa m.in. ostatnia, styczniowa podwyżka akcyzy (o 10%), a także objęcie podatkiem akcyzowym płynów do e-papierosów i wyrobów tytoniowych do podgrzewania, jak iQOS.

