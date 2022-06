Ostatnia aktualizacja Windowsów psuje działanie Wi-Fi. Kto by się tego spodziewał?

Oczywiście moje pytanie jest ironiczne, ponieważ aktualizacje wypuszczane przez Microsoft znane są ze swojego negatywnego wpływu na system.

We wtorek Patch Tuesady, w sobotę kłopoty - tak w skrócie można by podsumować aktualną sytuację. Poprawka KB5014697, która wprowadziła do systemu m.in. zmieniającą tapety funkcję Spotlight czy nowe opcje kontroli rodzicielskiej, powoduje wyłączanie hotspotów Wi-Fi. A na czym polega problem? System nawiązuje łączność z hotspotem sieci bezprzewodowej i... natychmiast przerywa połączenie. Zaobserwowano ten defekt na Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, a nawet Windows 7! Co mają robić osoby, które zostały dotknięte tym problemem?

Jeśli jest to możliwe, muszą znaleźć inny sposób na podłączenie się do sieci. Gdy nie jest to wykonalne, może pomóc odinstalowanie wprowadzonej aktualizacji. Jak to zrobić? Wyjaśniam to w tym tekście. Microsoft doskonale wie o tym problemie - jest on opisany na oficjalnej witrynie Windows release health. W momencie, gdy piszę te słowa, ma on status "investigate", czyli producent dopiero sprawdza, co może być jego przyczyną. A jak już zbada, zapewne wypuści łatkę. I wypada mieć nadzieję, że łatka ta nie zepsuje innych funkcji.

