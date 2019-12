Ostatnia produkcja studia Remedy - Control, trafi do usługi Xbox Game Pass

Microsoft chce tchnąć drugie życie w ostatnią produkcję kultowego studia i zamierza umieścić ją w usłudze Xbox Game Pass.

Stojący na czele marki Xbox - Phil Spencer, ujawnił, że jego zdaniem, ostatnia gra studia Remedy Entertainment - Control, została niedoceniona i zasługuje na to, aby zagrała w nią większa liczba graczy. Dlatego też cieszy się on, że już niebawem Control trafi do bogatej biblioteki gier w ramach usługi Xbox Game Pass. Podkreślił on rowniez, że wszyscy w jego firmę doceniają, a nawet kochają Remedy. Wydaje się, że dzisiejszym ogłoszeniem szef gamingowego oddziału Microsoftu nieco uprzedził fakty i PR-owców swojej firmy.

Co ciekawe, oświadczenie Spencera zbiegło się z wypowiedzią szefa Remedy - Tero Virtalana, na temat przyszłości jego firmy po nie najlepszej sprzedaży ostatniej produkcji studia. Wyjaśnił on, że budżet Control, w ciągu trzech lat produkcji, nie przekroczył 30 milionów dolarów. Niezależne studio nie musiało się zadłużać, aby zrealizować swój projekt. CEO Remedy dodał, że sytuacja jego zespołu jest stabilna, a Control wciąż dociera do nowych użytkowników, choć nie ukrywa on, że jest jeszcze spore grono osób, które o ich grze nawet nie słyszało.

Być może właśnie obecność w Xbox Game Pass przyczyni się do większego zainteresowania tytułem. Control choć nie podbiło list sprzedaży, to otrzymało wiele pozytywnych recenzji. Można się również zastanawiać czy działania Microsoftu nie mają na celu przekonania włodarzy Remedy, aby ci dołączyli do wewnętrznych zespołów firmy. Szczególnie, że nie obca jest im ścisła współpraca. Remedy zrealizowało już przecież dla Microsoftu takie produkcje jak Alan Wake czy Quantum Break.

Control jest obecnie dostępne na PC-tach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

