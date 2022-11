Ostatnie DLC do Assassin's Creed Valhalla już jest. Za darmo!

Assassin's Creed Valhalla The Last Chapter jest już dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Każdy, kto posiada podstawową wersję gry, może bez dodatkowych opłat pobrać rozszerzenie, które zamyka wieloletni okres wsparcia dla produkcji Ubisoftu. Początkowo DLC miało zadebiutować 6 grudnia. Deweloper postanowił jednak inaczej. W oficjalnym komunikacie możemy przeczytać:

❗???? Due to an unforeseen glitch in the Animus, the final content update for Assassin's Creed Valhalla has arrived early in Ravensthorpe. ❗



We hope you enjoy The Last Chapter of Eivor's story...and the additional surprises we have before 2022 comes to an end. #AssassinsCreed pic.twitter.com/mw5zpeQnx8