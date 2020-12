Ostatnie chwile, żeby obejrzeć na Netflixie - sprawdź co zniknie!

W grudniu z serwisu Netflix zniknie kilka ciekawych seriali. Podpowiadamy, co warto nadrobić jeszcze przed końcem 2020 roku!

Spis treści

Ostatnio przedstawiliśmy Wam listę premier i nowości grudnia 2020 na Netflixie. Niestety, kiedy coś się pojawia to coś musi zniknąć i takie zjawisko ma miejsce również w tym przypadku. To ostatni dzwonek, żeby obejrzeć naprawdę ciekawe produkcje, a my podpowiadamy na czym szczególnie warto się skupić.

Teoria wielkiego podrywu

„Teoria wielkiego podrywu” oscyluje na 96 miejscu najlepszych seriali na świecie. Składa się on z 12 sezonów i przez cały okres produkcji zdobył aż 49 nagród, w tym Złotego Globa w 2011 roku za najlepszego aktora w serialu komediowym oraz 10 statuetek Emmy. Trzema najwyżej ocenionymi sezonami na stronie Filmweb.pl są 3, 4 oraz 2. Fabuła produkcji opowiada o dwóch fizykach: Leonardzie i Sheldonie, którzy rozumieją dosłownie każdy aspekt nauki ścisłej. Jedyne czego nie potrafią zagłębić to nauka o kobietach. Pewnego dnia do mieszkania naprzeciwko wprowadza się Penny, która wyjątkowo namiesza w życiorysach obu panów. Serial będzie dostępny na platformie Netflix do 30 grudnia.

Bajer z Bel-Air

Sześciosezonowy serial z lat 90’ to jeden z najciekawszych produkcji amerykańskiego kina. W latach swojej popularności otrzymał między innymi dwie nominacje do Złotego Globu za najlepszego aktora w serialu komediowym dla Willa Smitha. I nie ma w tym nic dziwnego, kiedy zdamy sobie sprawę, że serial przedstawia losy... jego samego. Fabuła przedstawia losy nastolatka z zachodniej Filadelfii, który zostaje wysłany do rodziny w Bel-Air. Jego styl życia generuje liczne nieporozumienia z rodziną, co dzięki zabarwieniu komediowym produkcji, potrafi rozbawić widzów do łez. „Bajer z Bel-Air” dostępny jest na platformie Netflix do 30 grudnia.

Plotkara

"Plotkara" składa się z 6 sezonów i otrzymała 17 nagród Teen Choice w tym za ulubiony serial dramatyczny oraz Kryształową Statuetkę w kategorii "Ulubiony serial dla młodzieży". Na szczególną uwagę zasługuje aktorstwo Eda Westwika (Chick Bass) oraz Leighton Meester (Blair Waldorf), którzy na stronie Filmweb.pl otrzymali najwyższe oceny aktorstwa przez widzów, które wynoszą kolejno 9,5 oraz 9,4. Serial młodzieżowy fabularnie przenosi nas w podróż do lat 2000-2010. Oparty jest na serii powieści o tym samym tytule autorstwa Cecily von Ziegesar. Narratorem jest bloggerka Plotkara o nieznanej tożsamości, która opisuje skandaliczne życie uczniów prywatnej szkoły na Upper East Side w Nowym Jorku. Dostęp do produkcji na platformie Netflix wygasa 31 grudnia.

Conan bez granic

W czasach pandemii ciężko o jakiekolwiek podróże, na szczęście istnieje coś takiego jak telewizja! Dzięki podróżnikom, możemy obejrzeć najdalsze zakątki świata nie ruszając się z domu. Do 30 grudnia na Netflixie dostępna jest seria prowadzona przez Conana O’Briena, który w pierwszym sezonie pokazuje takie piękne miejsca jak Kuba, Korea, Włochy, Haiti, Meksyk i Izrael. Conan to znany amerykański komik pochodzenia irlandzkiego. Od 2010 prowadzi program „Conan” na kanale telewizji TBS. Znany jest ze specyficznego poczucia humoru, czym przyciąga do siebie licznych widzów.

Shameless

„Shameless” to serial, który składa się z 11 sezonów, ale na platformie Netflix dostępne jest tylko 6 z nich. Produkcja została wyróżniona 3 wygranymi: 1 statuetką BAFTA za najlepszy serial dramatyczny oraz 2 IFTA za najlepszy montaż w filmie kinowym oraz za najlepszą aktorkę w dramacie telewizyjnym. Fabuła opowiada o rodzinie Gallagherów mieszkających w Chatsworth Estate, dzielnicy na przedmieściach Manchesteru. Po odejściu żony, Frank popada w alkoholizm. Opiekę nad resztą rodzeństwa przejmuje najstarsza córka. Niedługo po makabrycznych wydarzeniach poznaje Steve’a, który się w niej zakochuje. Rodzina wspólnie stawia czoło rzeczywistości.

The Inbetweeners

Serial komediowy "The Inbetweeners" został wyprodukowany w Wielkiej Brytanii i składa się z 3 sezonów. W latach 2010-2011 został wyróżniony dwoma nominacjami do nagrody BAFTA za najlepszy męski występ telewizyjny w roli komediowej dla Jamesa Buckleya oraz Simona Birda. Fabuła opowiada o nastolatku Willu McKenzie (Simon Bird), który po rozwodzie rodziców przenosi się ze szkoły prywatnej do placówki publicznej. Jak się okazuje, zmiana wcale nie jest na lepsze, bo chłopiec traktowany jest przez kolegów jako ciamajda i kujon. Dodatkowo jeden z nauczycieli wyjątkowo się na niego uwziął i okazuje niechęć przy każdej okazji. Nie wszystko jest jednak stracone, bo nastolatek zaprzyjaźnia się z grupką specyficznych chłopaków. Grupa przyjaciół razem wpada w kłopoty i wspólnie przeżywa męskie problemy okresu dorastania. Produkcję można obejrzeć do 31 grudnia.

The American West

Jeżeli lubicie westerny to „The American West” to zdecydowanie produkcja stworzona dla Was. Jest to amerykański serial dokumentalny poświęcony wydarzeniom mających miejsce w latach 1865-1890 w Stanach Zjednoczonych. Opowiada historie zachodnich legend takich jak: Jesse James, Billy the Kid, Wyatt Earp, George Armstrong Custer, Crazy Horse i Sitting Bull. Seria została wyprodukowana i dystrybuowana przez Sundance Productions i zawiera ekskluzywne wywiady ze znanymi nazwiskami z klasycznych filmów zachodnich. Na platformie Netflix dostępnych jest osiem 45-minutowych odcinków, jednak po 31 grudnia ich obejrzenie nie będzie już możliwe.