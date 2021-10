Ostatnie dni promocji Allegro Smart! Week - skorzystaj z okazji!

To ostatni weekend trwania super okazji na Allegro. Setki produktów zostały przecenione nawet do 70%, w tym smartfony, telewizory, komputery, AGD i wiele innych. Możesz też zyskać darmowe przesyłki Allegro. Jak skorzystać z promocji?

Na platformie Allegro wciąż trwają wielkie promocje z okazji tygodnia Smart! Week. Osoby, które jeszcze nie zakupiły usługi Smart, mogą teraz skorzystać z pięciu darmowych przesyłek oraz darmowych dostaw w trakcie promocji, które obowiązują do końca tego tygodnia. Wszyscy klienci skorzystają w tym czasie z nawet do 70% zniżek na różnego rodzaju produkty. Przedstawiamy najciekawsze oferty z działu elektroniki i zachęcamy do zakupów.

Smartwatch Xiaomi Mi Band 6

Pełny ekran o przekątnej 1,56 cala Wybierz spośród ponad 60 podstawowych motywów

Wyświetlacz AMOLED 326 ppi, jakość porównywalna z wyświetlaczami smartfonów

30 trybów fitness Automatyczne wykrywanie sześciu treningów

Monitorowanie tętna Śledzenie wzlotów i upadków

Śledzenie SpO₂ Monitoring jakości oddychania podczas snu

Wodoodporność do 50m* Można nosić podczas pływania

14-dniowa żywotność pracy baterii Tryb oszczędzania baterii dla wydłużonej żywotności

Magnetyczne ładowanie Bezpośrednie ładowanie, bez konieczności zdejmowania paska

129 zł - przejdź do oferty

Zobacz również:

ZEGAREK MĘSKI SMARTWATCH EKG ROZMOWY CIŚNIENIE 4.0

Zasilanie: DC 5V 0.2A USB

Moc znamionowa: DC 3.7V

Wbudowany bateria: litowo-jonowa 290 mAh

Bluetooth 4.0

Procesor: CPU Nordic MTK2502

Chip: PPG HRS3300

Pamięć RAM: 32 MB

Wyświetlacz: TFT HD

Przekątna wyświetlacza: 1.30" E2E (Edge to Edge - od krawędzi do krawędzi)

Rozdzielczość wyświetlacza: 240x240

Klasa wodoodporności: IP68

G-Sensor: 3-osiowy

Kompatybilność: Android 4.4+ / iOS 8.0+

Materiał wykonania: metal

Kolor: czarny

Darmowa aplikacja do obsługi: MActive

151,59 zł - przejdź do oferty

Monitor LED Acer ED242QR 23,6 " VA

Matryca LED 24" FullHd VA

Czas reakcji 4ms

Częstotliwość odświeżania 144Hz

Zakrzywienie 1800R

Technologia AMD FreeSync

Technologie ochrony wzroku

Technologia BlackBoost

wejścia cyfrowe: DVI, HDMI, DisplayPort

Wbudowane wyjście audio

640,49 zł - przejdź do oferty

Myszka przewodowa Razer Deathadder Essential sensor optyczny

Rodzaj sensora: Optyczny

Ilość przycisków: 5

Czułość [DPI]: 6400

Zastosowane technologie: Plug & Play

Regulacja czułości: Skokowa

Podświetlenie: Zielony

Częstotliwość odświeżania pozycji [Hz]: 1000

Model sensora: Razer Mechanical (Omron)

Profil myszy: Praworęczna

Długość kabla [m]: 1.8

Szerokość [mm]: 73

Wysokość [mm]: 43

Długość [mm]: 127

Waga [g]: 96

Kabel w oplocie: Brak danych

Interfejs: USB

Komunikacja z komputerem: Przewodowa

85,55 zł - przejdź do oferty

Fotel gamingowy ULTIMATE SEATS 2412-2 ALABAMA

Rozkładany podnóżek

Odchylenie oparcia o 180 stopni

Regulowane podłokietniki (7cm)

Regulowana wysokość siedziska (8cm)

5-ramienna podstawa z antypoślizgowymi nakładkami na stop

Zdejmowany pokrowiec

Poduszki wspierające kręgosłup

Kubełkowa konstrukcja

Moduł do masażu

397 zł - przejdź do oferty

Lenovo LEGION 5 165Hz 6x4,2 16G 512SSD RTX3060 W10

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 165 Hz

Procesor: AMD Ryzen™ 5 5600H 3,3 - 4,2 GHz

Pamięć: 16 GB RAM

Grafika: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 + AMD Radeon™ Graphics

Dysk: 512 GB SSD

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

5699 zł - przechodzę do oferty

Laptop Dell DELL LATITUDE 5400 14 "

Procesor Intel Core i5 ósmej generacji, 4x 4,1GHz TURBO!

Pamięć RAM 16GB DDR4

Super szybki i bezgłośny dysk SSD M.2 512GB!

14 calowy matowy wyświetlacz FullHD LED IPS

Piękny, minimalistyczny design

Mocna i lekka obudowa, wzmocniona włóknem węglowym

WiFi, Bluetooth, WiDi, HDMI, USB-C z DisplayPort

Obsługa modemu LTE (opcjonalny)

Wersja z najmocniejszą dostępną baterią: 68 Wh/8500 mAh

2999,97 zł - przejdź do oferty

Pad bezprzewodowy PS4 Tradebit

Platforma: PlayStation 4

Model: DOUBLESHOCK 4

Łączność: Bezprzewodowa

Interfejs: 2.4 GHz

Zasięg: 10m

Liczba przycisków: 14

Wibracje: Tak

Dodatkowe informacje: Wbudowany akumulator

109,90 zł - przejdź do oferty

Słuchawki bezprzewodowe dokanałowe RED TWS A16

Oryginalny design

Najwyższa jakość użytych materiałów

Długi czas pracy słuchawek na jednym ładowaniu +/- 4 godziny

System TWS ,świetny dźwięk HD stereo dzięki Bluetooth 5.1

Wygodne dzięki swojej nowoczesnej budowie

Asystent Głosowy

Wyświetlacz LED , wskaźnik dla każdej słuchawki

Redukcja Szumów

Wielofunkcyjny dotykowy przycisk na każdej słuchawce

Wodoodporność IPX4

Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami z Bluetooth

Przenośna ładowarka może też służyć jako Powerbank

Funkcja Latarki

59 zł - przejdź do oferty

iPhone 13 256GB Midnight

Pamięć wbudowana: 256GB

Wyświetlacz Super Retina XDRWyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 cala2532 na 1170 pikseli przy 460 pikselach na cal

Czip A15 BionicNowe 6-rdzeniowe CPU z 2 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymiNowe 4-rdzeniowe GPUNowy 16-rdzeniowy system Neural Engine

Podwójny aparat 12 Mpixz systemem Neural Engine

Aparat przedni 12 Mpix

Face IDPrzy użyciu technologii rozpoznawania twarzy w aparacie TrueDepth

Odpornośc na zachlapania, wodę i pyłKlasa IP68 (maksymalna głębokość 6m do 30 minut)

iOS 15iOS to najbezpieczniejszy i najbardziej osobisty mobilny system operacyjny na świecie, niesamowicie funkcjonalny i zaprojektowany z myślą o ochronie Twojej prywatności.

4699 zł - przejdź do oferty

Robot sprzątający Viomi V2 PRO

moc ssania 2100 pa

ulepszona nawigacja laserowa LDS

12 zestawów czujników

pokonywaniem przeszkód do 2 cm

kontrola i sterowanie poprzez dedykowaną aplikację Xiaomi Home

szczotka zabezpieczająca przed wkręcaniem włosów

czas pracy na jednym ładowaniu do 2 godzin

szybkie ładowanie 3/4 h

bateria 3200 mAh

999 zł - przejdź do oferty

Smartfon Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6 GB / 64 GB

Procesor: Qualcomm® Snapdragon™ 720G (8 × Kryo™ 465, taktowanie do 2.3 GHz)

Proces technologiczny: 8nm

Układ graficzny: Adreno™ 618

Typ ekranu: Dotykowy

Przekątna ekranu: 6,67"

Rozdzielczość ekranu: 2400 × 1080 px

Ochrona ekranu: Corning Gorilla Glass 5

Aparat tylny: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Aparat przedni: 16 MP

899 zł - przejdź do oferty

Oral-B Braun Vitality D100 B Cross Action Szczoteczka elektryczna

Idealna szczoteczka do codziennej pielęgnacji jamy ustnej

Usuwa więcej płytki bakteryjnej niż zwykła szczoteczka manualna

Technologia czyszczenia 2D wykorzystuje dwa rodzaje ruchów – oscylacyjne i rotacyjne, aby usuwać płytkę bakteryjną skuteczniej niż zwykła szczoteczka manualna

Oral-B, marka nr 1 najczęściej używana przez dentystów na całym świecie

Chroń swoje dziąsła z produktami Oral-B PRO wyposażonymi w czujnik siły nacisku

54,99 zł - przejdź do oferty

i wiele innych...

