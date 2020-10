Ostatnie plotki przed premierą - iPhone 12 z lepszym zoomem i baterią

Jedna z najważniejszych premier na rynku smartfonów już jutro. Czy nam się to podoba czy nie iPhone od lat wzbudza emocje i kreuje rynek urządzeń mobilnych.

Mógłby się wydawać, że po miesiącach przecieków na dzień przed oficjalna premiera nic nie powinno nas już zaskoczyć. Okazuje się, że to nie do końca prawda.

W sieci pojawiły się najnowsze plotki dotyczące iPhone 12, które odnoszą się do elementów, o których wcześniej nie słyszeliśmy.

Zgodnie z postami z Twittera najmniejszy iPhone 12 z ekranem o przekątnej 5,4 cala zaoferuje mniejszego notcha z bardziej dopracowanym systemem Face ID wyposażonym w nową kamerę TrueDepth. Informacje te potwierdzają wcześniejsze plotki o mniejszym wiecie w ekranie.

Finalized and Revised iPhone 12 and iPhone 12 Pro info, just in time before the event. The most important things were already revealed by Kang 康总, but we've got previous report that we've received updates for in the past 3 weeks: