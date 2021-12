Oświetlenie mieszkania to nie tylko żarówka - zobacz jakie możliwości dają Ci rozwiązania Xiaomi

Oświetlenie to jeden z najważniejszych elementów systemu Smart Home. Dzięki inteligentnym żarówkom, oświetleniu ściennemu, biurkowemu oraz dekoracyjnemu nasze życie stanie się znacznie wygodniejsze i łatwiejsze. Z jakich funkcji możemy skorzystać posiadając w naszym domu system inteligentnego oświetlenia od Xiaomi?

Spis treści

System Smart Home składa się z wielu elementów. Mowa o czujnikach, sensorach, kamerach do monitoringu oraz różnego rodzaju elementach dodatkowych. Kompletując wyposażenie inteligentnego domu nie sposób zapomnieć o oświetleniu. Jest ono jednym z podstawowych elementów całego rozwiązania.

Lampa biurkowa Mi LED Desk Lamp 1S

Za oświetlenie naszego mieszkania z pewnością w dalszym ciągu odpowiadają klasyczne żarówki z gwintem E27, plafony świetlnie, lampy dekoracyjne oraz biurkowe. Urządzenie te najczęściej włączane są z wykorzystaniem klasycznych włączników ściennych lub pilotów zdalnego sterowania.

Zobacz również:

Mało kto wie jednak, że klasyczne oświetlenie niewielkim kosztem możemy zamienić na inteligentne rozwiązanie zintegrowane z systemem Smart Home od Xiaomi. W portfolio tego producenta znajdują się inteligentne żarówki, oświetlenie dekoracyjne (ambientowe), lampki biurkowe oraz plafony świetlne. Każdy produkt posiada wbudowaną łączność bezprzewodową i pozwala na sterowanie z wykorzystaniem naszego urządzenia mobilnego. Dodatkowo dzięki kompatybilności z Xiaomi Smart Home możemy swobodnie zmieniać parametry poszczególnego punktu świetlnego oraz grupować wybrane żarówki/lampy w grupy oświetleniowe, które mogą ze sobą współpracować.

Inteligenta oświetlenie to element, o którym często zapominamy. Światło służy nam jedynie do oświetlenia powierzchni, ale dzięki zamianie lampki lub żarówki na odpowiednik kompatybilny z systemem Smart Home, możemy uzyskać dostęp do znacznej ilości funkcji, które poprawią komfort i jakość naszego życia.

Inteligentne oświetlenie - z jakich funkcji skorzystamy?

Czym inteligentne oświetlenie różni się od swoich klasycznych odpowiedników? Przed wszystkim każda żarówka, lampka lub plafon posiada wbudowaną łączność bezprzewodową, która pozwala na komunikację z innymi urządzeniami systemu Smart Home. Połączenie z internetem zapewnia nam mnóstwo dodatkowych funkcji, które nie są dostępne w przypadku zwykłych modeli.

Żarówka Mi LED Smart Bulb

Decydując się na system oświetlenia zintegrowany z Xiaomi Smart Home możemy skorzystać z szerokich możliwości personalizacji danych punktów świetlnych do naszych preferencji oraz skonfigurować dowolne automatyzacje. Nasza lampka nocna może uruchamiać się na kwadrans przed budzikiem, a wieczorem po godzinie 22 automatycznie uruchamiać tryb nocny, który redukuje zmęczenie oczu. To jednak dopiero początek możliwości wykorzystania inteligentnego oświetlenia w naszym domu.

Inteligentne żarówki oraz lampy Xiaomi posiadają harmonogram, który pozwala na automatyczne włączanie lub wyłączenie oświetlenia o danych porach. To funkcja, którą możemy wykorzystać w przypadku gdy nie ma nas w domu. Zapalające i gasnące światło uprzyjemni pobyt naszym zwierzakom, a mieszkanie nie będzie sprawiać wrażenia opuszczonego.

W przypadku gdy z oświetlenia korzystać będą małe dzieci możemy uruchomić specjalny tryb i ograniczyć barwę światła do 4000 K, aby dbać o wzrok naszych pociech.

Dzięki obecności programowalnych diód LED, oświetlenie Xiaomi pozwala na dostosowanie parametrów punktów świetlnych do własnych potrzeb. W każdym produkcie możemy ustawić domyślną barwę i jasność po uruchomieniu.

Oświetlenie Xiaomi możemy łączyć w grupy. Dla przykładu dwie żarówki Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential RGBW znajdujące się w jednym pokoju możemy ze sobą połączyć w grupę oświetleniową i aktywować je tym samym poleceniem. Istnieje również możliwość jednoczesnej zmiany parametrów ich pracy.

Producent przewidział również inteligentny system nazywania i rozmieszczania oświetlenia. Każdy produkt przypisujemy do danego pomieszczenia. Możemy mu również nadać indywidualną nazwę, która ułatwia sterowanie z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Oświetlenie Xiaomi można wygodnie udostępnić dowolnej osobie posiadającej konto Xiaomi. Dzięki temu rozwiązaniu całą rodzina może wygodnie zarządzać lampami i żarówkami w całym domu.

Inteligentne oświetlenie współpracuje z całym systemem Smart Home

System oświetlenia od Xiaomi zintegrowany jest z całym ekosystemem Smart Home. Oznacza to, że możemy wykorzystać czujniki i sensory, które już znajdują się w naszym domu i zaprogramować dowolne akcje. Dzięki tym regułom możemy zautomatyzować oświetlenie tak, że fizyczne włączniki w ścianach staną się zbędne.

W połączeniu z czujnikiem otwarcia drzwi/okien Mi Smart Window & Door Sensor możemy zapalić światło automatycznie po otwarciu drzwi. Akcje można zaprogramować tak, abyśmy przypadkowo nie zgasili oświetlenia, gdy zostało ono już zaświecone przez innego domownika.

Czujnik otwarcia Mi Smart Window & Door Sensor

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby oświetlenie Xiaomi połączyć z czujnikiem oświetlenie Mi Smart Light Detection Sensor. W przypadku, gdy w pomieszczeniu zrobi się ciemno system Smart Home automatycznie zapili wybrane przez nas lampy lub żarówki. Elementy te możemy skonfigurować również tak, aby światło gasło o świcie.

Mi Smart Light Detection Sensor

Ciekawą propozycją jest również skorzystanie z czujnika ruchu Mi Smart Motion Sensor. Rozwiązanie to może czasowo zapalić oświetlenie w korytarzu lub garażu. Po upływie określonej ilości czasu światło automatycznie zgaśnie, a użytkownik nie będzie musiał martwić się jego wyłączeniem.

Czujnik ruchu Mi Smart Motion Sensor

Wystarczy jedno krótkie polecenie - współpraca inteligentnego oświetlenia z Asystentem Google

Warto podkreślić, że cały system oświetlenia Xiaomi Home jest w pełni kompatybilny z Asystentem Google. Oznacza to, że możemy nim wygodnie sterować poprzez wypowiadanie komend głosowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby włączać lub wyłączać dane punkty świetlne. Asystent Google pozwala również na zmianę intensywności oświetlenia.

Oświetlenie Xiaomi połączone z Asystentem Google Oświetlenie Xiaomi połączone z Asystentem Google

Gdy połączymy oświetlenie w salonie lub sypialni w grupę wystarczy wypowiedzieć komendę "Ok Google zapal światło w salonie/sypialni". Asystent Google porozumie się z ekosystemem Xiaomi Smart Home i w ułamku sekundy zapali światło w wybranym przez nas pomieszczeniu.

Centralka Mi Smart Gateway 2

Inteligentne oświetlenie - w jakie produkty warto się wyposażyć?

Funkcjonalność inteligentnego oświetlenia Xiaomi możemy swobodnie dostosowywać do swoich potrzeb. W zależności od naszych preferencji możemy wybrać lampy sufitowe lub klasyczne żarówki z gwintem E27 (w kolorze białym lub RGBW). Producent przygotował również lampki biurkowe, a całość można połączyć z mnóstwem czujników Xiaomi Home.

Zestaw Xiaomi Mi Smart Sensor Set

Zabawę z inteligentnym oświetleniem Xiaomi warto rozpocząć od następujących urządzeń:

zestawu startowego Xiaomi Mi Smart Sensor Set

lampy biurkowej Mi LED Desk Lamp 1S

żarówek Mi LED Smart Bulb

żarówek Mi LED Smart Bulb Essential RGBW

lampy sufitowej Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light 45W

Poza samym oświetleniem polecamy zakup zestawu Xiaomi Mi Smart Sensor Set. Znajdziemy w nim centralkę sterującą, 2 czujniki ruchu, 2 czujniki otwarcia oraz bezprzewodowy przełącznik (przycisk). Elementy te pozwalają skorzystać z funkcji automatyzacji. W zależności od naszych preferencji możemy je również kupić oddzielnie.

Przełącznik Mi Smart Wireless Switch

Za wyżej wymieniony zestaw startowy zapłacimy około 1100 zł.

Lampa biurkowa - Mi LED Desk Lamp 1S

Mi LED Desk Lamp 1S to przystępna cenowo inteligentna lampa biurkowa kompatybilna z systemem Xiaomi Smart Home. W niezwykle smukłej obudowie w kolorze białym zamontowano wysokiej klasy diody LED pozbawione migotania, z możliwością swobodnej regulacji temperatury barwowej i jasności.

Lampa biurkowa Mi LED Desk Lamp 1S

Lampka od Xiaomi posiada wysoki współczynnik odwzorowania barw Ra90, który przyda się osobom spędzającym przy komputerze wiele długich godzin. Pomimo niewielkich rozmiarów możemy liczyć na szeroki kąt padania światła. Dba o niego specjalna soczewka Fresnel.

Mi LED Desk Lamp 1S posiada cztery tryby pracy - czytania, komputera, dziecięcy oraz ostrości. Lampką możemy sterować z wykorzystaniem fizycznego potencjometru, ale zamiast niego z pewnością częściej korzystać będziemy z komend głosowych oraz aplikacji mobilnej.

Inteligentne oświetlenie domu - Mi LED Smart Bulb

Podstawą inteligentnego oświetlenia w naszym domu będą żarówki z gwintem E27. Xiaomi proponuje model Mi LED Smart Bulb. Do wyboru mamy wersję z ciepłym lub zimnym światłem. Pojedyncza żarówka kosztuje około 40 zł i posiada wbudowany moduł Wi-Fi.

Żarówka Mi LED Smart Bulb

Mi LED Smart Bulb jest w pełni kompatybilna ze sterowaniem głosowym poprzez Asystenta Google lub Amazon Alexa. Dodatkowo możemy skonfigurować parametry techniczne poprzez program Xiaomi Home. Dzięki uniwersalnemu gwintowi żarówkę da się umieścić niemalże w każdej oprawie. W przypadku posiadania lampy z mniejszym gwintem E14 możemy dokupić przejściówkę na gwint E27, która pozwoli skorzystać z Xiaomi Mi LED Smart Bulb.

Żarówka Mi LED Smart Bulb

Żarówki Mi LED Smart Bulb możemy połączyć z czujnikiem ruchu tak, aby automatycznie uruchamiały się po wejściu do domu lub garażu.

Żarówki RGBW do oświetlenia nastrojowego - Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential RGBW

Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential RGBW to nieco bardziej rozbudowana wersja klasycznych żarowek Mi LED Smart Bulb. W tym przypadku producent zastosował diody RGBW, które potrafią wyświetlać mnóstwo kolorów. Dzięki temu zabiegowi Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential RGBW świetnie sprawdzą się jako oświetlenie dekoracyjne (ambientowe) w różnego rodzaju lampkach nocnych lub stojących.

Żarówka Mi LED Smart Bulb Essential RGBW

Inteligentna żarówka Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential RGBW pozwala nie tylko na regulację temperatury barwowej i intensywności światła. Model ten umożliwia wybór jednego z 16 milionów kolorów z palety barw RGB.

Ustawianie kolorów w żarówce Mi LED Smart Bulb Essential RGBW Ustawianie kolorów w żarówce Mi LED Smart Bulb Essential RGBW

Kolorowe żarówki są niezwykle uniwersalne. Możemy je umieścić w lampach nocnych. Białe światło może posłużyć nam do czytania książki. W innej sytuacji możemy wygodnie zamienić nasze lampki w oświetlenie ambientowe, które nada pomieszczeniu zupełnie inny klimat.

Żarówka Mi LED Smart Bulb Essential RGBW

Żarówki Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential RGBW możemy połączyć z kilkoma przyciskami Mi Smart Wireless Switch. Każdy przełącznik może wywoływać inną funkcję np. uruchomienie oświetlenia w kolorze białym lub w innej wybranej przez nas barwie.

Przełącznik Mi Smart Wireless Switch

Lampa sufitowa Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light 45 W

Xiaomi posiada w swojej ofercie również lampę sufitową Mi Smart LED Ceiling Light 45 W, która idealnie odnajdzie się w dużych pomieszczeniach. Jej uniwersalny design sprawia, że pasuje do każdego wystroju wnętrz. Plafon wyposażono w mocne diody LED o zmiennej temperaturze barwowej i jasności.

Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light 45 W

Lampa sufitowa Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light 45 W posiada tryb dzienny oraz nocy. Użytkownik może skonfigurować plafon tak, aby automatycznie przełączał się w tryb nocny o danej godzinie lub po zmroku.

Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light 45 W posiada także tryb neutralny, który pozwala na idealne odwzorowanie kolorów. Lampę sufitową możemy zautomatyzować w połączeniu z czujnikiem ruchu Mi Smart Motion Sensor, zdalnym przełącznikiem Mi Smart Wireless Switch lub czujnikiem otwarcia drzwi Mi Smart Window & Door Sensor w celu automatycznego włączania/wyłączania.

Inteligentne oświetlenie uprzyjemni długie wieczory i późne powroty do domu

Inteligentne oświetlenie to świetny dodatek do systemu Smart Home. Element ten znacząco ułatwia życie. Uniwersalne żarówki, lampki biurkowe oraz lampa sufitowa pozwalają szybko i bez dodatkowych przeróbek zastąpić klasyczne oświetlenie inteligentnymi odpowiednikami. Dodatkowo dzięki centralce oraz czujnikom możemy programować akcje, które sprawią, że zapomnimy o klasycznych włącznikach. Inteligentne oświetlenie zintegrowane z ekosystemem Xiaomi Smart Home docenimy już podczas pierwszego powrotu z zakupów, kiedy nie będziemy musieli zajętymi rękami szukać włącznika światła.

System oświetlenia połączony z Xiaomi Smart Home oferuje dodatkowe funkcje, których na próżno szukać w klasycznych odpowiednikach. Mowa o wsparciu dla komend głosowych Asystenta Google, przemyślanej aplikacji mobilnej oraz możliwości swobodnego dostosowania parametrów pracy do własnych potrzeb. Całość uzupełnia atrakcyjna cena. Aby rozpocząć zabawę z inteligentnym oświetleniem wystarczy zaledwie kilkaset złotych. Dzięki dużej skalowalności możemy stopniowo wymieniać żarówki w całym domu.