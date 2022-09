Oświetlenie na miarę naszych czasów, czyli co innowacyjnego może być w żarówkach?

Marka Philips zaprezentowała nowe oświetlenie. Czy żarówki mogą nas jeszcze czymś zaskoczyć? Okazuje się, że tak.

Kiedy myślisz, że nic cię już nie zaskoczy, wkracza marka Philips i prezentuje nowe… żarówki Philips Hue Lightguide. To produkty, w przedstawieniu których mieliśmy ostatnio okazję uczestniczyć. W czym te żarówki są tak wyjątkowe i co je wyróżnia spośród innych?

Fot. Signify

Żarówki w nietypowych kształtach

Przede wszystkim, to naprawdę stylowe i estetyczne żarówki. W oświetleniu cenimy zwykle raczej funkcję użytkową, jednak tu nie musimy szukać kompromisów – jest zarówno funkcjonalnie, jak i pięknie. Już nie trzeba chować ich w kloszach. Samodzielnie również będą bowiem zdobić wnętrze i mogą stanowić stylowy dodatek. Wzrok przyciągają przede wszystkim kształty – jest kula, trójkąt oraz elipsa. Będą się doskonale uzupełniać z czarną, metalową oprawą i kablem w płóciennym oplocie.

Fot. Signify

Producent zadbał nawet o dopracowane wykończenie żarówek – połyskuje i odbija światło, dzięki czemu żarówki zdają się świecić jeszcze jaśniej.

Fot. Signify

Philips Hue Filament – nowoczesne żarówki do żyrandoli

Jeśli jednak należysz do zwolenników bardziej tradycyjnego designu, nie musisz rezygnować z funkcjonalności nowoczesnych rozwiązań. Philips proponuje bowiem żarówki Philips Hue Filament, które zaprojektowano w kształcie świecy – w sam raz np. do dekoracyjnych żyrandoli.

Fot. Signify

Co ważne, są one dostępne w wersji White Ambiance, co pozwala na dostosowywanie odcieni światła w zależności, czy potrzebujemy oświetlenia o barwie ciepłej, czy zimnej.

Fot. Signify

W Philips Hue sądzimy, że integracja inteligentnego oświetlenia i domowej rozrywki staje się coraz ważniejsza dla naszych użytkowników, niezależnie od tego, czy grają, oglądają telewizję czy słuchają muzyki. Dzięki nowym produktom i funkcjom aplikacji możemy zaoferować im jeszcze bardziej wciągającą i przyjazną dla odbiorcy rozrywkę. Wiemy też, że nasi użytkownicy zwracają uwagę na design, dlatego staramy się oferować im nowe, ekscytujące i eleganckie produkty, które dopełniają wystrój ich wnętrz i pomagają spersonalizować im atmosferę

– podkreślił Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue w firmie Signify.

Nowoczesne oświetlenie dla graczy i kinomaniaków

Philips pamiętał też o miłośnikach gier komputerowych oraz filmów oglądanych w domowym zaciszu. To właśnie z myślą o nich powstała nowa taśma Philips Hue LED Play gradient PC. Jest to gradientowa taśma LED, która rozjaśnia się i ciemnieje w rytm dziejącej się na ekranie akcji. Możemy zamontować ją za monitorem, a ponieważ jest elastyczna, uformujemy ją dowolnie, w zależności od potrzeb. Jak podkreśla sam producent, generowane w ten sposób barwy łączą się ze sobą płynnie, dzięki czemu uzyskujemy efekt przenikania się. Taśma emituje światło pod kątem 45 stopni, dzięki czemu użytkownik może podziwiać efekt halo.

Fot. Signify

Do wyboru są trzy rozmiary – do stanowisk z jednym monitorem przeznaczony jest model 24/27-calowy oraz 32/34-calowy, a do stanowisk z trzema 24/27-calowymi monitorami jest osobny produkt.

Fot. Signify

Sterowanie oświetleniem przez aplikację

Co więcej, Philips Hue korzysta z oprogramowania CORSAIR iCUE, dzięki czemu użytkownik może sterować oświetleniem przy użyciu jednego interfejsu. Dodatkowo, można synchronizować je z urządzeniami peryferyjnymi RGB od CORSAIR. Z aplikacją Philips Hue niebawem zostanie połączona obecna aplikacja Philips Hue Sync Box, dzięki czemu zarządzanie całym systemem przeniesie się do jednego programu.

To nie koniec. Już w nadchodzących miesiącach, dzięki funkcji Philips Hue + SmartThings Music Sync, będzie można połączyć inteligentne oświetlenie tego producenta z muzyką z dowolnego smartfona bądź tabletu Samsung Galaxy. Wystarczy użyć funkcji Music Sync w aplikacji Samsung SmartThings.

Fot. Signify

Symulacja obecności domowników – bezpieczeństwo nawet, gdy cię nie ma

Na koniec coś dla tych, którzy często wyjeżdżają i chcą zapewnić bezpieczeństwo domu lub mieszkania podczas nieobecności. Philips oferuje bowiem funkcję Symulacja obecności w domu, którą zaprojektowano tak, by chronić budynek poprzez automatyczne włączanie i wyłączanie światła w wybranych pomieszczeniach. System można tak ustawić, by symulacja obecności odbywała się dokładnie w tych godzinach, w których mieszkańcy zwykle są aktywni. Funkcję tą również znajdziemy w aplikacji Philips Hue – już w najbliższym czasie.

Fot. Signify

Żarówki Philips Hue Lightguide będą dostępne już jesienią tego roku w cenach od 370 do 415 zł. Mniej więcej w tym samym czasie do sprzedaży trafi też metalowa oprawa z kablem w płóciennym oplocie do podwieszania żarówek Philips Hue Lightguide, która będzie dostępna w kolorze czarnym w cenie 185 zł. Jesienią kupimy też żarówki Philips Hue Filament White Ambiance (C37 E14) w cenie 210 zł (dwupak 300 zł).

Już we wrześniu br. możemy natomiast zaopatrzyć się w taśmę LED Philips Hue Play gradient PC – rozmiar dla monitora 24/27 cali kupimy za 695 zł, rozmiar pod ekran 32/34 cali – za 785 zł, a taśma dla stanowiska złożonego z trzech monitorów 24/27 cali będzie kosztować 1200 zł. Zestaw startowy Philips Hue z taśmą LED Play gradient PC będzie natomiast w cenie 925 zł za taśmę idealną pod wyświetlacz 24/27 cali, 1015 zł za taśmę do monitora 32/34 cali, a taśma dla 3 monitorów 24/27 cali będzie kosztować 1385 zł.

