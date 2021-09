Oszukiwałeś w Warzone? Nie zagrasz w Call of Duty Vanguard

Nie jest niczym nowym, że Activision bardzo mocno walczy z oszustami, którzy grają w ich produkcje. W momencie, kiedy zwyczajne blokowanie kont nie przynosiło odpowiednich skutków, twórcy posunęli się o krok dalej. W tej chwili bany nakładane nie są na konta a na sprzęt, który był używany podczas chaetowania w grze. Co więcej, chcąc wyeliminować z rozgrywki osoby, które mogłyby innym napsuć sporo krwi, blokady zostały przeniesione także na nadchodzącą produkcję, czyli Call of Duty Vanguard.

Jest to świetna informacja dla osób, które chcą grać i nie przejmować się tym, że za chwilę może ją dosięgnąć kula wystrzelona zza ściany. Niestety w sieci można już znaleźć programy, które zmieniają ID komputera. Cóż, żaden system nie jest idealny.

Zobacz również:

Wraz z premierą Call of Duty Vanguard, w grze ma się pojawić nowy system anti-cheat. Czas pokaże, jakie nowości wniesie ze sobą do rozgrywki.

If anyone wanted proof, here's a pic from a cheating Discord filled with WZ cheaters complaining LOL https://t.co/ZLucUVsyTM pic.twitter.com/JExaU4XGX2

Looks like if you're HWID banned in Warzone, it carries over to Vanguard. Big W pic.twitter.com/n0Ng9pDD1T