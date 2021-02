Oszuści sprzedający PS5 - "robimy to dla dobra ludzi"

Wciąż macie problem z kupnem PS5 bądź Xbox Series X? Winę za ten stan rzeczy po części ponoszą tzw. scalperzy, którzy skupują konsole, a następnie sprzedają je po zawyżonych cenach. Jak się właśnie dowiedzieliśmy - robią to oni dla "dobra ludzi".

Granice absurdu właśnie zostały przekroczone. Scalperzy, czyli osoby, które przy wykorzystaniu dodatkowego oprogramowania i specjalnych botów wykupują trudno dostępne towary, aby następnie sprzedać je po mocno zawyżonych cenach, narzekają, że są niesprawiedliwe traktowani i oczerniani w mediach.

W wywiadzie z dziennikarzem Forbesa, założyciel grupy scalperów "The Lab" o pseudonimie "Jordan", żali się na trudną sytuację kolegów po fachu oraz na nagonkę jaka jest prowadzona na nich w mediach. "Jordan" twierdzi, że zarówno on, jak i inni scaleperzy działają zgodnie z prawem, a co więcej są potrzebni we współczesnym funkcjonowaniu rynku.

Wydaje się, że jest dużo złej prasy na temat tej niezwykle cennej branży i mam poczucie, że to nie jest uzasadnione. My działamy jako pośrednik dla towarów o ograniczonej dostępności. Zasadniczo każda firma odsprzedaje swoje produkty. - scalper "Jordan" z grupy "The Lab"

Co więcej, ja zdradził on w wywiadzie, jego działalność ma na celu głównie pomaganie innymi i tylko to się dla niego liczy. Podkreśla on, że w trudnych czasach pandemii to właśnie skupowanie trudno dostępnych konsol pozwoliło jemu i jego kolegom "nakarmić rodziny".

Teraz głównie staram się pomagać innym, to wszystko, co naprawdę się dla mnie liczy. Grupa powstała na początku pierwszego lockdownu w Wielkiej Brytanii i bardzo się cieszę, że mogę pomóc ludziom zarobić dla siebie trochę dodatkowych pieniędzy.

Tutaj akurat musimy się z panem "Jordanem" zgodzić, z pewnością nie chodzi on głodny. Jak wynika z analizy rynku przeprowadzonej m.in. przez Michaela Driscolla - branżowego analityka, w sumie, ze sprzedaży konsol nowej generacji, scalperzy uzyskali już ponad 57,5 miliona dolarów czystego zysku. Warto podkreślić, że mówimy tu tylko o tych sprzedawcach, którzy działają na serwisach eBay StockX. Co ciekawe, takiej kwoty na sprzedaży PS5 nie zarobiło samo Sony, które do każdego wypuszczonego na rynek egzemplarza musi jeszcze dokładać.

Warto też podkreślić, że scalperzy to nie pojedyncze osoby, które chcą, jak twierdzi "Jordan", "zarobić dla siebie trochę dodatkowych pieniędzy", tylko dobrze zorganizowane firmy, często zatrudniające dziesiątki, a nawet setki osób. Poniesione w ten sposób koszta rekompensują sobie właśnie sprzedawaniem trudno dostępnych towarów po mocno zawyżonych cenach.

Proceder ten jest obecny na całym świece, ale tylko parlament Brytyjski podjął pierwsze stanowcze kroki w celu walki z oszustami i kombinatorami.

Zobacz również: Pad do PS5 z poważnymi problemami. Gracze narzekają na jego trwałość