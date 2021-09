Oszustwa na Instagramie - oto pięć sposobów. Poznaj je i uniknij wpadki

Eksperci ESET przypominają: "wykorzystując media społecznościowe nigdy nie powinniśmy ślepo ufać udostępnianym tam treściom". Należy weryfikować informacje i wiadomość otrzymywane tą drogą, ponieważ z oszustwami na Instagramie można spotkać się zarówno w trakcie przeglądania treści, jak i podczas komunikowania się z innymi użytkownikami platformy. Oto pięć najczęstszych sposobów ataków:

Kamil Sadkowski, ekspert ESET, wyjaśnia:

Cyberprzestępcy wykorzystują dość powszechną chęć posiadania odznaki weryfikacyjnej na Instagramie. Oszustwo jest stosunkowo proste. Przestępca kontaktuje się z ofiarą zazwyczaj za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej i oferuje jej weryfikację konta za opłatą. Jeśli ofiara zapłaci, to jedyne co zostanie zweryfikowane, to fakt, że padła ofiarą oszustwa. Należy pamiętać, że jedynym sposobem weryfikacji konta jest oficjalny proces prowadzony przez Instagram i określony w regulaminie platformy. Każda inna oferta, np. proponująca niebieską odznakę w zamian za opłatę, jest oszustwem