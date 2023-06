Oszustwo na YouTube. Nie daj się złapać!

Jeśli wpadniesz w sidła przestępców, konsekwencje mogą być opłakane!

Zagrożenia w sieci nie są żadną nowością, dlatego zawsze trzeba zachować czujność. Analitycy z FortiGuard Labs wykryli właśnie nową kampanię cyberprzestępców. Jest ona skierowana do użytkowników YouTube - na szczęście nie wszystkich. Jej ofiarami mogą paść te osoby, które chcą pozyskać pirackie oprogramowanie.

Publikowane na YouTube filmy cyberprzestępców mają za zadanie przyciągnąć użytkowników, szukających pełnych wersji komercyjnych programów lub cracków do nich. Tutaj można podać takie frazy, jak Adobe Acrobat Pro dc Crack 2023 darmowa pełna wersja czy Adobe Acrobat FreeDownload. Co więcej - niektóre prezentują instrukcje dotyczące korzystania z pirackiego oprogramowania. Podejrzenie powinno wzbudzić, że w opisach niektórych widzimy poradę: If necessary, disable the antivirus, it can work on CRACK.

Fot.: H Tur/PC World

Niestety, ludzie dają się nabierać i pobierają pliki, które są szkodliwym oprogramowaniem. Po uruchomieniu instalują szkodniki w systemie, w tym cryptojackery, spyware i inne. Kampania jest bardzo intensywna - jedno z kont przestępców w ciągu ośmiu godzin opublikowało ponad 50 filmów, z których wszystkie prowadziły do tego samego adresu URL. Po pewnym czasie filmy są usuwane, a przestępcy przenoszą je na inne konta, aby uniknąć wykrycia.

Takie działania cyberprzestępców uwydatniają niebezpieczeństwa związane z pobieraniem nielegalnych, pirackich kopii oprogramowania. Dlatego odradzamy wiarę w takie "cudowne" sposoby na rzecz pozyskania komercyjnych programów. Zamiast korzyści możesz mieć olbrzymie kłopoty.

Źródło: FortiGuard Labs