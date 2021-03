Oszustwo "na cudowny krem" - nie daj się nabrać!

Maile reklamujące trefny krem obiecują: "wyraźnie młodszy wygląd", "wygładzenie zmarszczek", "promienną, jędrniejszą cerę". Produkt ten nosi nazwę Nulavance, a jeśli potencjalna ofiara się nim zainteresuje i kliknie na grafikę reklamową, wówczas zostaje przekierowana na stronę z formularzem. Trzeba w nim podać swoje dane teleadresowe oraz - co już powinno wzbudzić zaniepokojenie - dane karty płatniczej. A kolejne wątpliwości wskazuje nam Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń w ESET:

To ewidentne oszustwo. Grafika z kampanii spamowej prowadzi do strony internetowej, która wyłudza dane teleadresowe oraz dane karty płatniczej. W sieci próżno także szukać jakiegokolwiek fizycznego adresu dystrybutora kremu. Jakość materiałów pozostawia wiele do życzenia. Graficznie cyberprzestępcy starali się imitować styl znanych koncernów z branży kosmetycznej, ale widać wiele niedociągnięć. Językowo, w sposób bardzo nieudolny musieli używać ogólnodostępnych narzędzi do tłumaczenia. W sieci można także znaleźć dowody na to, że oszuści wykorzystują podobny mechanizm także w innych krajach